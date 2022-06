7 vs. Wild: „Alman in der Wildnis“ – Phil Laude bewirbt sich für die Wildcard der 2. Staffel

In wenigen Monaten werden für die 2. Staffel des YouTube-Formats 7 vs. Wild sieben Teilnehmer:innen auf einer tropischen Insel ausgesetzt, um dort für sieben Tage mit nur sieben Gegenstände zu überleben. Fünf Kandidaten sind bereits bekannt, der sechste, Robert Marc Lehmann, hatte vor wenigen Tagen allerdings abgesagt. Für ihn muss nun Ersatz gefunden werden.

Der siebte Platz in der bunten Truppe wird in Form einer Wildcard verlost, auf die sich mit einem entsprechenden Video beworben werden kann. Die Teilnahmebedingungen haben wir euch in diesem Beitrag aufgelistet. Diese verrückten Bewerbungen gibt es übrigens bereits.

Überblick zu 7 vs. Wild Staffel 2

Location : Tropische Insel, weitere Infos folgen

: Tropische Insel, weitere Infos folgen Produktion : August/September 2022

: August/September 2022 Ausstrahlung : November/Dezember 2022

: November/Dezember 2022 Preisgeld: 10.000 Euro für einen guten Zweck

Phil Laude veröffentlicht Video für 7 vs. Wild Staffel 2

Unter dem offiziellen Hashtag #7vsWildcard hat Phil Laude auf seinem YouTube-Kanal vor kurzem das Video „Alman in der Wildnis“ veröffentlicht. Darin schlüpft der Comedian in seine bekannte Rolle Alman, in der er einen besonders spießigen Deutschen spielt, der in einem entsprechenden Outfit versucht ein Zelt aufbaut und in der Wildnis (Köln am Rhein) zu überleben. Dabei wird mit zahllosen Stereotypen um sich geworfen.

Könnte Phil Laude die Wildcard für 7 vs. Wild Staffel 2 gewinnen? Die Bewerbung ist natürlich nicht ganz ernst gemeint und stellt von Laude eher eine Persiflage des geforderten Bewerbungsvideos dar. Schließlich hat Fritz Meinecke in seinem Video zu der Wildcard betont, dass sämtliche Social-Media-Kanäle von Bewerber*innen vor der Veröffentlichung ihres Videos nicht mehr als 10.000 Abonnenten/Follower besitzen dürfen.

Da Phil Laude mit mehr als einer Million Abonnenten auf seinem YouTube-Kanal aber deutlich über der Vorgabe liegt, scheidet er für die Wildcard von vornherein aus. Dennoch könnten wir uns den 32-jährigen YouTuber alleine schon aufgrund seines Unterhaltungswerts gut auf einer tropischen Insel vorstellen. Schließlich verfügt auch ein Knossi, der bereits seine Teilnahme zugesagt hat, über keine nennenswerte Survival-Erfahrung.

Denkbar wäre abseits der Wildcard, sollte Laude wirklich ernsthaftes Interesse an 7 vs. Wild besitzen, dass dieser den Platz von Robert Marc Lehmann einnehmen wird.

Würdet ihr euch freuen, wenn Phil Laude bei der 2. Staffel von 7 vs. Wild mit dabei wäre? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wer ist Phil Laude?

Phil Laude ist ein deutsch-österreichischer Webvideoproduzent, der als Gründungsmitglied des Comedytrios Y-Titty bekannt wurde. Die Gruppe, die auf YouTube große Erfolge feiern konnte, wurde im Dezember 2015 aufgelöst, der Kanal besteht aber weiterhin und verfügt noch immer über drei Millionen Abonnenten.

Bereits einige Monate vor der Auflösung von Y-Titty gründete Phil Laude seinen eigenen YouTube-Kanal unter seinem bürgerlichen Namen, der mittlerweile mehr als eine Million Abonnenten zählt und auf dem regelmäßig Videos veröffentlicht werden. Der Kanal gehört mit einer zwischenzeitlichen Pause dem Online-Medienangebot funk an.