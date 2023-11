7 vs. Wild Staffel 3: Erste Angst der Fans wird Realität

© YouTube: 7 vs. Wild/PlayCentral-Bildmontage

Es ist wieder so weit: 7 vs. Wild geht in die dritte Runde! Ab sofort könnt ihr Staffel 3 online streamen. Allerdings ist das nicht wie zuvor auf YouTube möglich. Das geht ausschließlich auf freevee (Amazon), während die einzelnen Episoden auf YouTube ganze vier Wochen später starten.

Im Vorfeld gab es einige Stimmen, die sich kritisch zu dem Thema äußerten. Nicht zuletzt waren das auch einige der Teilnehmenden selbst, die diesen Move stark kritisierten. Reactions? Fehlanzeige.

Und eine der größten Ängste der Community ist jetzt wahr geworden. Der Stream läuft zum Start einfach nicht rund und das ist natürlich ein großes Problem.

7 vs. Wild Staffel 3 zunächst exklusiv auf freevee

Sogar der Veranstalter Fritz Meinecke sieht das Ganze mit freevee kritisch. In seinem Statement-Video spricht er sogar davon, dass sich „nicht mehr an Abmachungen gehalten“ wurde.

Gemeint ist mit diesen kryptischen Worten scheinbar der neue Vertragspartner. Amazon hat sich als Geldgeber und Sponsor der dritten Staffel ins Spiel gebracht. Das Resultat ist, dass die Rechte an dem Format abgetreten wurden. Und das war noch längst nicht alles.

7 vs. Wild mit schwachem Start auf Amazon

7 vs. Wild auf zunächst exklusiv auf freevee: Ob das gut gehen kann? Zumindest von der technischer Seite ist der Start eine echte Katastrophe. Die Community ist stinksauer, die Ängste hätten sich bewahrheitet.

Was ist der Grund für den Aufruhr? Nachdem es einen echten Shitstorm gegen Amazon gab, da sie sich einfach rausnehmen, dass Format vier Wochen später auf YouTube zu zeigen, jetzt auch noch das. Der „exklusive“ Stream auf Amazon freevee läuft nicht mal.

Die Fans sind sauer, die den Video-on-demand-Content jetzt in verpixelter Grafik genießen dürfen. Ist das ein Bug? Nein, das ist ein Feature!

Ben @jason00765 schreibt auf X: „Wie lost kann man sein #7vsWild einfach zu release nur in HD raus zu bringen? Ich besitze YT-Premium und Amazon Prime und muss mir das jetzt in HD geben und mit Werbung, wirklich eine Grotten schlechte Entscheidung imo“

Weitere X-Postings sehen das Ganze mit der Qualität ebenfalls kritisch. Hier folgen ein paar Beispiele aus der Community. Die Fans sind frustiert:

Für die Qualität auf Freevee gibt’s schonmal guten Shitstorm 💀👍🏻 #7vswild pic.twitter.com/qtLcp9eBjI — Ple𝕏 (@plexlp) October 31, 2023

#7vsWild #feevee #backtothe90s sorry kann ich nicht ernst nehme … pic.twitter.com/CAQAkT3Fh6 — Faro83 (@Faro83_twitch) October 31, 2023 Und es gibt noch viele weitere solcher Postings im Netz – alle mit einem ähnlichen Inhalt und Kritik. Die Fans sind sauer über die mangelnde Qualität.

Wie kann das sein, Amazon? Dazu sei gesagt, dass Amazon mit AWS eine der stärksten Serverstrukturen der Welt im Hintergrund laufen hat. Woran scheitert es hier also? Der Ansturm, insbesondere zum Launch am 31. Oktober 2023, war wohl so gigantisch, dass die Server trotzdem nicht standhalten konnten. Viele meinen jetzt, das sei peinlich.

Ein kleiner Trost: Immerhin könnt ihr den Serienstart mittlerweile in einer besseren Qualität schauen. Der große Ansturm zum Start ist vorüber. Doch für viele bleibt die erste freevee-Erfahrung ein Grauen.

7 vs. Wild im Ausland schauen: Error!

Der Ärger geht weiter: Und als wäre das schon nicht Ärger genug für die Fans in Deutschland, ist es im Ausland noch schlimmer. Wenn ihr zum Beispiel in der Schweiz wohnt, könnt ihr 7 vs. Wild: Staffel 3 nicht schauen. Die Serie ist außerhalb Deutschlands nicht verfügbar.

Wäre die Serie regulär auf YouTube gestartet, hätten auch unsere Freunde im Ausland ganz normal reinschalten und dabei sein können. Schade, Amazon.