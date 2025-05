Zukunft von Star Wars – Neue Filme und Serien wie Ahsoka und Mandalorian erwartet

Mit dem Abschluss von Star Wars: Andor sind die Fans gespannt, was als Nächstes in einer weit, weit entfernten Galaxis auf sie wartet. Die Serie, die die Ereignisse vor dem Film „Rogue One: A Star Wars Story“ aus dem Jahr 2016 beleuchtet, konzentrierte sich auf den Aufstieg von Cassian Andor zu einem revolutionären Anführer. Trotz des geringeren kulturellen Einflusses im Vergleich zu „Star Wars: The Mandalorian“ hat „Andor“ großen kritischen Erfolg erzielt und wird als eines der bestbewerteten Star Wars-Projekte aller Zeiten angesehen. Doch was bringt die Zukunft der Star Wars-Reihe für die Fans?

Die Zukunft des Star Wars-Universums auf Disney+

Welche neuen Star Wars-Serien erwarten uns? Nach der zweiten und letzten Staffel von „Andor“ wird die nächste Live-Action-Serie auf Disney+ „Ahsoka“ sein. Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von „Ahsoka“, die die Geschichte von Ahsoka Tano fortsetzt, sind im Gange. Ein genauer Veröffentlichungstermin ist noch nicht bekannt, aber die Abonnenten von Disney+ sollten nicht vor 2026 mit der Premiere rechnen.

Die Zukunft von „The Mandalorian“ bleibt ungewiss, da die Entscheidung über eine vierte Staffel wahrscheinlich von der Performance des geplanten Kinofilms „The Mandalorian and Grogu“ abhängt. Ein weiteres Projekt in Entwicklung ist eine neue Star Wars-Serie unter der Leitung von Carlton Cuse und seinem Sohn Nick Cuse, über deren Handlung und Veröffentlichungstermin bisher nichts bekannt ist.

Star Wars: Animationsprojekte und mehr

Was gibt es Neues bei animierten Star Wars-Projekten? Die dritte Staffel von „Star Wars: Visions“ wird am 29. Oktober 2025 auf Disney+ Premiere feiern. Diese Anthologie-Serie bietet eine frische Perspektive auf das Star Wars-Universum.

Ein weiteres spannendes Projekt ist „Star Wars: Maul – Shadow Lord“, das sich auf den berühmten Sith-Lord Darth Maul konzentriert. Die Veröffentlichung ist für 2026 geplant und die Handlung spielt zwischen den Ereignissen von „Star Wars: The Clone Wars“ und „Star Wars: Rebels“.

Die Rückkehr von Star Wars ins Kino

Wann kehrt Star Wars auf die große Leinwand zurück? Sechs Jahre nach „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ kehrt die Franchise mit dem Film „The Mandalorian and Grogu“ am 22. Mai 2026 in die Kinos zurück. Der Film wird die Geschichte von Din Djarin und Grogu weiterführen, die nach den Ereignissen der dritten Staffel von „The Mandalorian“ ein neues Abenteuer erleben.

Im darauffolgenden Jahr erscheint „Star Wars: Starfighter“ unter der Regie von Shawn Levy mit Ryan Gosling in der Hauptrolle. Der Film, der am 28. Mai 2027 veröffentlicht wird, spielt fünf Jahre nach „Der Aufstieg Skywalkers“ und bietet eine eigenständige Geschichte innerhalb des Star Wars-Universums.

Zukünftige Star Wars-Filmprojekte

Welche Filme sind in Planung? Eine neue Star Wars-Trilogie unter der Leitung von Simon Kinberg ist in Entwicklung, ebenso wie ein Film über die Ursprünge des Jedi-Ordens von James Mangold, der 25.000 Jahre vor „Episode I – Die dunkle Bedrohung“ spielt. Auch ein weiterer Film über Rey und den Neuen Jedi-Orden nach „Der Aufstieg Skywalkers“ ist in Planung.

Taika Waititis unbetitelter Star Wars-Film ist ebenfalls in Arbeit, aber sowohl Mangold als auch Waititi haben ihre Drehbücher noch nicht fertiggestellt. Die Produktionszeitpläne und Veröffentlichungstermine für diese Projekte wurden noch nicht bekannt gegeben.

Abschlussgedanken

Was können Fans von der Zukunft erwarten? Trotz einiger Rückschläge und Unsicherheiten haben Star Wars-Fans Grund zur Vorfreude. Die geplanten Filme und Serien versprechen neue spannende Geschichten und könnten eine neue Ära für die Star Wars-Franchise einläuten. Eine Rückkehr zur großen Leinwand mit „The Mandalorian and Grogu“ und qualitativ hochwertigen Serien auf Disney+ könnten das Star Wars-Universum in eine vielversprechende Zukunft führen.

Was hältst du von den geplanten Projekten? Teile deine Gedanken in den Kommentaren unten!