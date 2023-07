Kara-hatagi-Schrein: Feuertanz in Zelda TotK lösen wie Speedy Gonzales

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es sehr viele Schreine, die zum Erkunden einladen und jede Menge Spaß bereiten.

Ok gut, nicht alle Schreine sind unbedingt einfach zu lösen und da hält sich der Spaß manchmal in Grenzen. Aber wir können uns selbstverständlich gegenseitig aushelfen, sodass niemand auf der Strecke bleibt.

In diesem Beitrag haben wir die Lösung zum Kara-hatagi-Schrein für euch vorbereitet, sodass ihr auch den Segen dieses Schreins erhaltet.

Kara-hatagi-Schrein – Fundort des Schreins

Wo finde ich den Kara-hatagi-Schrein? Der Kara-hatagi-Schrein befindet sich im äußersten Eck der Weltkarte und zwar im Südwesten, in der Wüste der Gerudo. Sucht an der nachfolgenden Stelle östlich vom Donnertempel und südlich von Gerudo-Stadt.

Fundort von Kara-hatagi-Schrein. © Nintendo/PlayCentral-Bildmontage

Der genaue Fundort beläuft sich auf eine Stelle direkt auf der Süd-Oase. Der Weg von Gerudo-Stadt ist relativ sicher.

Kara-hatagi-Schrein und der Feuertanz

Am Schrein angekommen, aktivieren wir ihn und treten sogleich ein. Es gilt, den Feuertanz zu absolvieren.

Im ersten großen Raum sehen wir ein Stahlgitter. Links an der Tür befindet sich ein kleiner Vorsprung, den wir mit einer entzündeten Fackel bewerfen können. Dann öffnet sich das Stahlgitter und wir können durch.

Wir brauchen Feuer! © Nintendo/PlayCentral-Bildmontage

Truhe einsacken: Wenn ihr euch zuerst die Truhe sichern möchtet, lauft zum Ausgang mit dem Stahlgerüst und schaut nach über eure rechte Schulter. Hier seht ihr unterhalb des Eingangsbereichs eine Truhe. Parasegel auspacken und rüberfliegen!

Springt nun nach dem Einsammeln des Mächtigen Konstruktionsbogen (24) wieder nach oben mit einem Deckensprung.

Das große Rätsel in Kara-hatagi-Schrein

Nun kommen wir zum eigentlichen Rätsel in diesem Schrein und dessen Lösung.

In der Mitte des Raumes gibt es eine Plattform, die den Boden bewegt. Aber vorher müssen wir noch etwas tun.

Dieser Knopf bewegt den Boden. © Nintendo/PlayCentral-Bildmontage

Ihr seht die drei Säulen, die in der Luft hängen? Diese Säulen müssen wir allesamt entzünden. Und das Gute ist, die rechte Säule ist bereits Feuer und Flamme. Bleiben also nur noch zwei Flammen.

So wie hier müssen alle 3 Säulen brennen. © Nintendo/PlayCentral-Bildmontage

Aber wie geht das? Wenn wir uns auf den Knopf in der Mitte stellen, fährt nicht nur der Boden nach unten, die drei Luftsäulen fahren sogleich ihren Fackelpunkt herunter, die wir dann entzünden können.

Dafür nehmen wir eine Fackel oder das Feuerpodest, das hinten in der Ecke steht.

Hier muss das Feuer für mehrere Sekunden hin. © Nintendo/PlayCentral-Bildmontage

Positioniert es unterhalb einer Säule, nehmt die Ultrahand und haltet es circa 10 Sekunden in der Luft direkt unten beim Ende der Säule. Dann verwendet ihr die Zeitumkehr.

Lauft während der aktiven Zeitumkehr zum Schalter und fahrt die Säule herunter, sodass das Feuer den Bodenbereich der Luftsäule trifft. Dann entzündet sich diese Säule dauerhaft.

Wenn ihr alle 3 Luftsäulen entfacht habt, öffnet sich schließlich das Stahlgitter zum Ausgang des Schreins und ihr kommt aus dem Gefängnis frei!

Mehr Lösung zu den Schreinen in TotK findet ihr in unserer Übersicht zu allen Schreinen.