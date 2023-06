Jiuk-Um-Schrein schnell durchgespielt – Zelda TotK im Eiltempo

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es unzählige Schreine, die gelöst werden möchten. Einiges sind dabei recht einfach und andere eher schwieriger Natur. Der Jiuk-Um-Schrein zählt da schon zu den kniffligeren.

Deshalb verraten wir euch in diesem Guide die schnellste Lösung zum Ziel. Folgt dieser Lösung aufmerksam, dann seid ihr in wenigen Minuten mit dem Schrein durch.

Jiuk-Um-Schrein in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Im Jiuk-Um-Schrein dreht sich alles um die Genaue Passform und hier ist der Name Programm. Aber zunächst einmal müssen wir den Schrein natürlich finden.

Fundort von Jiuk-Um-Schrein

Wo finde ich den Jiuk-Um-Schrein? Der Jiuk-Um-Schrein befindet sich im Südosten der Weltkarte und zwar in der Nähe von good old Hateno. Er liegt ein Stück weit entfernt vom Turm im Pappelhochland (Turm freischalten).

Fundort des Jiuk-Um-Schreins. © Nintendo/PlayCentral.de

Es ist ratsam, zuerst den Turm freizuschalten, da ihr diesen schon aus der Entfernung seht. Und dann ist es nur noch ein Katzensprung bis zum eigentlichen Schrein gen Südosten.

Kennenlernen des Jiuk-Um-Schreins

Wenn wir den Schrein betreten, sehen wir zwei Steinwände auf dem Boden liegen. Diese verbinden wir zu einem größeren Rechteck und hieven es mit der Ultra-Hand auf die Gleise.

Das erste Rätsel. © Nintendo/PlayCentral.de

Steigt dann direkt auf die Steinwand, da sie langsam losrutscht. Wenn ihr zu spät aufspringt, verpasst ihr die Abfahrt. Und das wollen wir doch nicht?

Um das Rätsel im nächsten Raum zu lösen, bauen wir wieder so ein Rechteck. Dieses Mal benötigen wir allerdings einen Spurhalteassistenten.

Das zweite Rätsel. © Nintendo/PlayCentral.de

Baut also zwei Wände zusammen und die dritte Wand positioniert ihr mittig in eine Richtung (schön gerade). Legt die Konstruktion dann auf die Gleise und zwar so, dass die lange, mittige Seite in der Mitte der Gleise nach unten schaut. Raufspringen und rüberdüsen!

Ein solider Spurhalteassistent. Es lebe die Technologie! © Nintendo/PlayCentral.de

Finales Rätsel im Jiuk-Um-Schrein

Das letzte Rätsel wird jetzt etwas exotisch. Wir betrachten die Konstruktion wie eine Art Achterbahn. Unser Wagon muss so konzipiert sein, dass wir über die Achterbahn auf die andere Seite gelangen.

Nehmt die große Steinwand als Basis und baut 3x Beine dran, sodass sie stehen kann. Auf der oberen Seite montiert ihr dann noch die Ventilatoren für den Speed.

Übrigens: Die haltende Wand in der Mitte ist sehr wichtig, da sich die beiden Gleisen auf halber Strecke zu einer Strecke verwandeln beziehungsweise zusammenlaufen.

Das wird unser Achterbahnwagon (ohne Möglichkeiten zum Festhalten, hehe). © Nintendo/PlayCentral.de

Wenn ihr die Konstruktion wie auf unserem Bild fertig habt, lasst sie auf die Gleise, steigt drauf und werft die Ventilatoren an.

Wir wünschen euch viel Spaß bei dem wilden Ritt! Und das war es auch schon. Doch jetzt seid ihr gefragt: Autoscooter oder Achterbahn? Schreibt es in die Kommentare!

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt wie diese benötigt und strauchelt in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, dürfte euch unsere Komplettlösung behilflich sein. Hier warten viele Tipps und Tricks zum Spiel auf euch.