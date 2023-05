Moga-waka-Schrein im Dorf der Zora lösen – Zelda Tears of the Kingdom

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom knobeln wir wie Albert Einstein zu seinen besten Zeiten. Ein Rätsel ist schwieriger als das andere. Da kann man schon mal die gesamte Existenz des Universum hinterfragen.

Aber keine Sorge: PlayCentral.de ist immer für euch da. In dieser Lösungshilfe zeigen wir euch ganz simpel, wie ihr eines der schwierigeren Schreine löst. Alles dreht sich um den Moga-waka-Schrein beim Dorf der Zora.

Moga-waka-Schrein in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Fundort von Moga-waka-Schrein

Wo finde ich den Moga-waka-Schrein? Dieser Schrein ist im Grunde sehr leicht zu finden. Er befindet sich direkt unten bei der Großen Zora-Brücke im Dorf der Zora. Schaut einmal unter die Brücke beim äußersten Ring und springt von der Brücke (bitte nur digital), dann könnt ihr mit dem Gleiter zum Schrein fliegen.

Fundort von Moga-waka-Schrein auf der Karte. © Nintendo/PlayCentral.de

Rätsel von Moga-waka-Schrein

Im Moga-waka-Schrein geht es um die Wasserkraft, die später noch eine Rolle spielt im Dorf der Zora. Es lohnt sich also, erst einmal den Schrein vollständig abzuschließen, um die entsprechenden Fähigkeiten zu erlernen.

Das Ende des Schreins ist im Grunde schon in Sichtweite, wenn wir das mysteriöse Konstrukt betreten. Es befindet sich vor uns, ganz oben und eine Plattform scheint mit einer Stange verbunden zu sein. Diese Plattform bringt uns später ans Ziel.

Das Ziel: so nah und doch so fern! © Nintendo/PlayCentral.de

Lösung von Moga-waka-Schrein – Teil 1: Energie!

Auf der linken Seite finden wir ein verschlossene Tür und ein Becken mit Wasser. Packt nun die Ultra-Hand aus, dann offenbaren sich zwei Kugeln im Wasser. Sie sind mit Ketten an den jeweiligen Wänden verbunden.

Was wir hier brauchen, ist noch unbekannt. Was also tun? Auf der rechten Seite des Schreins befindet sich ein Wasserrad. Mit diesem Rad können wir Elektrizität erzeugen. Doch zuvor müssen wir das Brett im Wasser nehmen und es mit dem Wasserrad verschmelzen. Erst dann haben wir ein funktionierendes Rad.

Schnappt euch dann die Batterie in der Mitte des Schreins und legt sie rechts auf die runde Scheibe. Das ist der Ausgangspunkt, um die Batterie aufzuladen.

Nun müssen wir mit der Ultra-Hand ein wenig am Wasserrad herumspielen, sodass es sich dreht und Energie produziert. Herzlichen Glückwunsch zu eurem ersten Kraftwerk!

Ein Wasserrad mit zwei Seiten. © Nintendo/PlayCentral.de

Aber Vorsicht! Lasst euch nicht zu viel Zeit zwischen den Aufgaben, denn die Batterie entlädt sich im Laufe der Zeit.

Teil 2: Was muss ich mit der Energie anstellen?

Wenn ihr nun eine voll geladene Batterie in Händen – oder besser gesagt in der Ultra-Hand – haltet, geht es wieder zurück auf die linke Seite.

Hier müssen die beiden Kugeln unten im Wasser so positioniert sein, dass sie sich fast berühren. Ganz berühren, das geht nicht! Aber das müssen sie auch gar nicht. Der Strom springt dann einfach über.

So müssen die Kugeln liegen. © Nintendo/PlayCentral.de

Wenn ihr hier die erste Ladung Energie bereitgestellt habt, öffnet sich der Weg zur Truhe. Achtet bitte auf das Wasser. Wenn es noch unter Strom steht, tut mir einen Gefallen und springt bitte nicht hinein! Das wäre eine unkluge Idee. Die Truhe hält übrigens einen wertvollen Opal bereit.

Nun geht es mit der zweiten Ladung Energie zur Mitte des Raumes. Oben beim Aufzug befindet sich ein Kreismodul. Setzt die Batterie hier ab und fahrt mit dem Lift nach oben. Dann habt ihr den Schrein abgeschlossen.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!