You und Andor im Streaming-Duell – You dominiert die Nielsen-Ratings

In der Welt der Streaming-Serien hat „Andor“ sicherlich seine Fans begeistert, aber in Bezug auf die Gesamtzuschauerzahlen hinkt die Serie hinter einem anderen Favoriten auf Netflix hinterher: „You“. Während die zweite Staffel von „Andor“ am 22. April 2025 auf Disney+ Premiere feierte, startete die fünfte und finale Staffel von „You“ nur zwei Tage später, am 24. April 2025, auf Netflix.

Nielsen-Ratings im Vergleich

Wie schneiden Andor und You in den Nielsen-Ratings ab? Laut den von Nielsen veröffentlichten Einschaltquoten und Zuschauerzahlen für die Woche vom 21. bis 27. April 2025 war „You“ mit Abstand die meistgesehene Serie. Die Zuschauer verbrachten in dieser Woche insgesamt 1,67 Milliarden Minuten mit „You“, während „Andor“ auf 721 Millionen Minuten kam. Trotz der zwei zusätzlichen Tage, die „Andor“ im Vergleich zu „You“ zur Verfügung standen, konnte die Serie nicht an die Zahlen von „You“ heranreichen.

Ein Grund dafür ist das Veröffentlichungsmodell: Netflix veröffentlichte alle zehn neuen Episoden von „You“ gleichzeitig, was das Binge-Watching erleichtert. Im Gegensatz dazu veröffentlichte Disney+ drei Episoden von „Andor“ pro Woche, was den Fans weniger neuen Inhalt auf einmal bot.

Die Rolle von Franchise und Serienalter

Wie beeinflussen Franchise und Serienalter die Zuschauerzahlen? „You“ profitiert von einer loyalen Zuschauerbasis, die sich seit der ersten Staffel aufgebaut hat. Gleichzeitig zieht „Andor“ durch den „Star Wars“-Franchise-Faktor viele Fans an. Beide Serien veröffentlichten ihre finalen Staffeln, was das Interesse an älteren Episoden der Serien ebenfalls steigerte.

Laut Nielsen machten die neuen Episoden von „You“ 67% der Zuschauerzahlen aus, während die erste Staffel als nächstbeliebte noch stark nachgefragt wurde. Bei „Andor“ entfielen 65% der Zuschauerzahlen auf die neue Staffel, während die erste Staffel ebenfalls signifikante Zuschauerzahlen erzielte.

Vergleich mit anderen Streaming-Hits

Wie schneiden Andor und You im Vergleich zu anderen beliebten Streams ab? Neben „You“ und „Andor“ fanden sich in der Top-10-Liste von Nielsen auch andere ältere Serien, die konstant hohe Streaming-Zahlen aufweisen. Dazu gehören Kinderprogramme wie „Bluey“, Krimiserien wie „NCIS“ und Dramen wie „Grey’s Anatomy“. Auch andere Originale wie „The Last of Us“ und „Black Mirror“ waren vertreten, ebenso wie der Netflix-Film „Havoc“.

Diese Statistiken geben einen interessanten Einblick in die Sehgewohnheiten der Zuschauer und zeigen auf, welche Serien aktuell die meisten Menschen anziehen. Trotz der Unterschiede in den Zahlen bleibt „Andor“ für die „Star Wars„-Fans ein Highlight des Jahres 2025 und wird sicherlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Was denkst du über die Zuschauerzahlen von „Andor“ und „You“? Teile deine Meinung in den Kommentaren!