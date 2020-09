Xbox Series X: So „eklig“ sieht die Retail-Box aus

Microsoft hat am 9. September 2020 den Preis und das Release-Datum der Xbox Series X verraten. Die Konsole erscheint gemeinsam mit der Xbox Series S am 10. November 2020 und kostet 499 Euro.

Jüngst wurde nun außerdem die Retail-Box bei einem Onlineshop gesichtet. Neben den regulären Bildern hat thesource.ca ein Bild mit der entsprechenden Retail-Box der Xbox SE X hochgeladen. Das besagte Bild zeigt, wie die Verpackung für den Verkauf schließlich aussehen wird.

Die Verpackung ziert frontal die obere Seite der Konsole, leicht angeschnitten (siehe oben) und es kommen die notorischen Grüntöne zum Einsatz. Als übergroßen Ausschnitt der Xbox Series X gäbe es zwar erst einmal nichts zu bemängeln bei der Front, wenn es da nicht eine Problem gäbe. Einige User im Reset-Era-Forum können sich das Bild nicht ansehen, sie finden es „ekelhaft“. Aber warum eigentlich?

Retail-Box der Xbox Series X ungünstig gewählt

Ich möchte euch stark davon abraten, den Begriff Trypophobie zu googlen. Trypophobie ist allgemein bekannt als die Angst vor Löchern und kann körperliche Symptome bei der Betrachtung von solchen Bildern auslösen.

Die Bilder, die Google euch mit jenem Ergebnis präsentiert, können eine rege Abscheu auslösen, müssen es aber nicht. Warum sich einige von uns keine Bilder ansehen können, auf denen viele Löcher nebeneinander ein Gebilde ergeben, ist wohl immer noch nicht richtig geklärt.

Fakt ist jedoch, dass solche Bilder bei Trypophobikern körperliche Symptome und Unwohlsein auslösen. Es soll sich dabei um Anordnungen unregelmäßiger Löcher auf einer abstrakten Ebene handeln, die das verursachen.

Warum haben wir „Angst“ vor Löchern?

Eine Studie wollte dem Ganzen auf dem Grund gehen und kam zu dem Entschluss, dass das Gehirn womöglich solche Gebilde mit menschlichen Krankheiten assoziiert. Kurz gesagt, ist Trypophobie womöglich ein Warnsignal fürs Gehirn. Das wird immer dann ausgelöst, wenn wir visuelle Reize wahrnehmen, die vom Erscheinungsbild an Krankheiten (zum Beispiel Pocken, Masern) erinnern. Es ist im Grunde also gar keine Krankheit per se, sondern lediglich ein evolutionäres Überbleibsel.

Während die einen also die Retail-Box für recht ansehnlich halten, gibt es jene Menschen unter uns, bei denen das Bild eine „evolutionär gelernte Reaktion auf ansteckende Krankheiten“ auslöst. Das muss sich für eine sehr grausam anfühlen, während es andere sicher nicht so sehen.

Zugegeben, im Netz gibt es Bilder, die weitaus „schlimmer“ sind und mehr Ekel auslösen, wenn man diesbezüglich recherchiert. Aber hätte Microsoft diesen Umstand bei dem Design der Retail-Box trotzdem bedenken können. Wegen einer Verpackung Kunden zu verlieren, ist sicherlich nicht in ihrem Interesse. Und ich rate euch trotzdem davon ab, den Begriff zu googlen.