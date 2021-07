Praktischer Bildschirm macht Xbox Series S zur portablen Konsole

Die Xbox Series S ist bereits von Haus aus eine Konsole, die ihr gut in einem Rucksack verstauen könnt. Mit einem Zubehör-Bildschirm haben findige Designer jetzt eine Möglichkeit gefunden, dass die kleine Box von Microsoft unterwegs bestens spielbar sein wird.

xScreen ist ein Bildschirm für die Xbox Series S

Im Rahmen einer Kickstarter-Kampagne zeigten die australischen Erfinder ihren sogenannten xScreen. Mit einem Video stellen sie den Bildschirm für die Xbox Series S vor.

Mit „xScreen“ ist es möglich, unterwegs alles auf der Xbox Series S spielen zu können. Der Prototyp erinnert sehr an einen Laptop und auch von der Größe und dem Gewicht ist beides vergleichbar.

Das sind die technischen Details des xScreen:

11,6 Zoll (29,5 cm) 1080p Bildschirm mit 60 Hz

wiegt ungefähr 695 Gramm

29,5 cm x 19,1 cm x 7,3 cm

Wie viel kostet der xScreen? Bisher wird ein Handelspreis von knapp 169 Euro angeschlagen. Im Rahmen der Kickstarter-Kampagne, die bereits erfolgreich das Ziel erreicht hat, gibt es mehrere Angebotsaktionen mit aktuell noch bis zu 20 Prozent Rabatt.

Was kann der xScreen sonst noch

Das Zubehörteil schließt ihr direkt hinten an die Xbox Series S an. Es nutzt einen USB-Slot sowie den HDMI-Anschluss. Durch eine Halterung an der Seite macht ihr den Bildschirm fest. Über ein Loch an der Rückseite könnt ihr die Konsole an den Strom anschließen – der „xScreen“ selbst braucht keine externe Stromversorgung.

Ist alles angeschlossen, dann könnt ihr die Xbox Series S vor euch platzieren und direkt losspielen. Praktischerweise könnt ihr den Bildschirm zum Verstauen zuklappen, wodurch eine ständige Montage und Demontage wegfällt. Durch das einfache Anschluss-System fällt jegliche Konsolen-Modifikation und weiterer Anschluss von Kabeln weg.

Der xScreen lässt sich pass genau auf der Xbox Series S zuklappen. ©UPspec Gaming

Zum Zubehör soll es auch noch weitere Accessoires geben. Die Halterungen wird es in unterschiedlichen Farben, wie Grün, Rot oder Blau geben. Mithilfe eines Standfußes soll es zudem möglich sein, den Bildschirm gerade und etwas erhöhter aufzustellen. Abschließend ist noch eine Tragetasche in Planung, die Platz hat für die Xbox Series S, dem „xScreen“, einem Controller und dem Stromkabel.

Mit dem Standfuß könnt ihr eure Xbox Series S in erhöhter Position platzieren. ©UPspec Gaming

Der „xScreen“ ist bisher nur über die Kickstarter-Kampagne verfügbar. Solltet ihr euch dafür entscheiden, das Zubehör, das bisher nur für die Xbox Series S gedacht ist, zu unterstützen, dann bekommt ihr euer eigenes Exemplar gegen Januar/Februar 2022. Das Release-Datum peilen die Macher derzeit zumindest an.