Xbox Series S – Fan-Design zu Cyberpunk 2077 hat es in sich!

Am 8. September 2020 hat Microsoft die Xbox Series S angekündigt und vorgestellt. Neben dem Design des kleineren Gegenstücks zur Xbox Series X gab es sogleich den Preis und das Release-Datum obendrauf.

So wird die Konsole am 10. November 2020 erscheinen und für gerade einmal 299 Euro zu haben sein. Doch die niedrigen Kosten erfordern einen hohen Preis auf der technischen Seite. Sie wird nicht die Power und den Umfang der Xbox Series X mitbringen. Alles zu den Specs erfahrt ihr hier:

Xbox Series S: Preis, Release-Datum und Technik: Alle Infos zur Next-Gen-Konsole!

Fan-Design zu Cyberpunk 2077

Das Erste, was ins Auge sticht, ist natürlich das Design. Das Aussehen der Konsole trifft jedoch nicht auf hohen Anklang in der Community. Die Fans vergleichen das Gerät mit Waschmaschinen und technischen Küchenhilfen. Das geht sogar so weit, dass innerhalb kürzester Zeit eine rege Meme-Welle ausgebrochen ist.

Doch es geht auch anders. Falls euch die weiße Farbe mit schwarzem Akzent auf der Oberseite nicht zusagt, hat Pope jetzt selbst Hand angelegt.

Das Ergebnis ist durchaus faszinierend. Der Xbox-Fan hat ein Design zu Cyberpunk 2077 angefertigt, das auf das notorische Gelb des Titels abzielt. Seine Ausarbeitung weiß mit entsprechenden Highlights, die recht futuristisch anmuten, zu überzeugen. Johnny Silverhand gefällt das.

Xbox Series S vorbestellen: Alle Infos und Fragen zur Preorder

Aber was meint ihr zum Fan-Design? Wir sind gespannt, welche Variationen das Netz in nächster Zeit noch so hergibt.