In der Welt von Diablo 4 stehen euch zahlreiche Möglichkeiten offen, wie ihr euch austoben wollt. Eine große Rolle spielt dabei auch das Aussehen eures Charakters, das ihr im Laufe des Action-RPGs durch neue Ausrüstungsgegenstände anpassen dürft. Doch wie viel darf nachträglich angepasst werden?

Wie steht es um Veränderungen an der Spielfigur selbst?

Ehe ihr euch in Sanktuario den Horden der Hölle entgegenstellt, könnt ihr euch in einem Charaktereditor eure eigene Spielfigur zusammenbasteln. Hier dürft ihr das Geschlecht eures Charakters bestimmen, die Hautfarbe, die Haarfarbe, die Augenfarbe, die Frisur sowie andere auffällige Merkmale.

Wenn ihr erst einmal euer Abenteuer gestartet habt, dürft ihr nachträglich allerdings nur recht wenig in „Diablo 4“ anpassen. Die Optionen, die Blizzard gegenwärtig seinen Spieler*innen an die Hand gibt, sind überschaubar. Verändern dürft ihr an den Kommoden, also fixen Punkten in einigen Städten sowie Siedlungen in Sanktuarios: Eure Tattoos (inklusive Farbe), euren Schmuck und euer Make-up.

Wirklich große Anpassungen erlaubt euch „Diablo 4“ derzeit also nicht. Euer Gesicht, eure Frisur, eure Haar- und Augenfarbe sowie Augenbrauen sind permanent. Innerhalb der Community sind deshalb seit dem Release des Titels Rufe nach einem Update laut geworden, das etwa die Optionen der Kommode erweitern oder ein Barbier ins Spiel integrieren soll, bei dem ihr diese Dinge ändern könnt.

Wie steht es um Anpassungen euer Ausrüstungsgegenstände?

Doch auch wenn ihr eure Spielfigur an sich somit lediglich marginal nachträglich anpassen dürft, habt ihr hinsichtlich eurer Ausrüstungsgegenstände weitaus mehr Möglichkeiten. „Diablo 4“ beinhaltet nämlich ein sogenanntes Transmog-System, das es euch erlaubt, den Look von Items zu verändern.

Einige eurer Ausrüstungsgegenstände, sowohl Rüstungsteile als auch Waffen, könnt ihr beim Schmied zerlegen lassen, um so ein neues Aussehen für die jeweilige Item-Klasse freizuschalten. Angezeigt wird euch diese Option durch ein Spitzhacke-Symbol in der Beschreibung. Diese neue Looks könnt ihr dann an der Kommode auswählen und über den eurer eigentlichen Ausrüstung „drüberlegen“.

Das ist das reguläre Aussehen unserer Ausrüstung © Blizzard Entertainment, Inc. Und das ist der angepasste Look unseres „Diablo 4“-Charakters © Blizzard Entertainment, Inc.

Hierbei dürft ihr übrigens ziemlich kleinteilig vorgehen. „Diablo 4“ erlaubt es euch, das Aussehen jedes Rüstungsteils und jeder eurer ausgerüsteten Waffen einzeln zu verändern. Das erlaubt es eurer Spielfigur, stets die beste Ausrüstung zu tragen und gleichzeitig den Look zu haben, den ihr möchtet.

Falls ihr auf den Transmog keine Lust mehr haben solltet, könnt ihr diesen optischen Effekt übrigens jederzeit wieder deaktivieren und das sogar ganz ohne eine Kommode in eurer Nähe. Hierfür müsst ihr nur kurz ins Inventar gehen und einen Haken hinter „Transmog verbergen“ setzen.

„Diablo 4“ ist seit dem 6. Juni 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und den PC (via Steam) erhältlich.