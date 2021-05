Xbox Games With Gold Juni 2021 – Diese 4 Spiele gibt es für Abonnenten

Für alle Besitzer*innen eines Abos von Xbox Live Gold gibt es in diesem Monat wieder neue Spiele. Wir verraten euch, welche Titel im Mai 2021 die Games With Gold sind und auf Xbox One, Xbox 360 sowie auf Xbox Series X/S kostenlos spielbar sein werden.

Games With Gold im Juni 2021

Im Monat Juni dürfen sich Abonnenten von Xbox Live Gold wieder auf vier kostenlose Spiele freuen, die auf den verschiedenen Xbox-Konsolen gespielt werden können. Unter anderem gibt es ab dem 16. Juni das isometrische Singleplayer-RPG mit taktischen Echtzeitkämpfen „Shadows: Awakening“. Mit „The King’s Bird“ ist außerdem ein Präzisions-Plattformer von dem amerikanischen Indie-Game-Studio Serenity Forge mit dabei.

Damit ihr wisst, wann genau ihr den kostenlosen Download der Games im Xbox Store starte könnt, findet ihr hinter dem Spiel den entsprechenden Zeitraum der Verfügbarkeit.

Gratis-Spiele im Juni für Xbox One & Xbox Series X/S

The King’s Bird : 1. Juni bis 30. Juni

: 1. Juni bis 30. Juni Shadows: Awakening: 16. Juni bis 15. Juli

Gratis-Spiele im Juni für Xbox 360

NeoGeo Battle Coliseum : 1. Juni bis 15. Juni

: 1. Juni bis 15. Juni Injustice: Gods Among Us: 16. Juni bis 30. Juni

Was ist Games with Gold?

Xbox Live Gold ist ein Service, bei dem ihr über das entsprechend Abo verschiedene Boni erhalten könnt, wie einen Cloud-Speicher oder Sonderrabatte im Xbox Store. Dazu zählen auch die sogenannten Games with Gold. Dabei handelt es sich um zwei bis vier Spiele, die euch jeden Monat kostenlos zum Download zur Verfügung stehen.

Wie viel kostet Xbox Live Gold? Je nach Dauer des Abos variieren die Preise entsprechend, die aktuellen Kosten lauten jedoch wie folgt: