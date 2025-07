Witcher Staffel 5 – Nilfgaard in Skellige: Überraschende Setfotos enthüllt

Mit der bevorstehenden fünften und letzten Staffel der Netflix-Serie The Witcher wirft die Produktion von Staffel 5 bereits erste spannende Einblicke auf die Figur Yennefer. Die Serie, die auf der Buchreihe des polnischen Autors Andrzej Sapkowski basiert, hat sich seit ihrem Debüt im Dezember 2019 zu einem wahren Hit entwickelt. Im Mittelpunkt stehen die Charaktere Geralt von Riva, Yennefer von Vengerberg und Prinzessin Ciri, deren Geschichten sich im Laufe der Serie miteinander verweben.

In der vierten Staffel, die noch in diesem Jahr erscheinen soll, übernimmt Liam Hemsworth die Rolle von Geralt von Riva, während Anya Chalotra weiterhin als Yennefer zu sehen sein wird. Für die Fans der Serie sind die neuen Setfotos, die Yennefer zeigen, von besonderem Interesse, da sie Hinweise auf mögliche Änderungen im Vergleich zu den Büchern bieten.

Die Bedeutung der Setfotos

Warum sind die neuen Setfotos von The Witcher Staffel 5 so wichtig? Die neuen Setfotos, die in Südwales aufgenommen wurden, zeigen Anya Chalotra als Yennefer auf dem Set. Bemerkenswert ist die Anwesenheit von Nilfgaardianern in ihrer typischen Rüstung, die Yennefer umgeben. Dies ist besonders interessant, da es im Widerspruch zu den Ereignissen in den Büchern steht, in denen Skellige, der vermeintliche Drehort, kaum mit Nilfgaard interagiert.

Diese Fotos werfen die Frage auf, ob Skellige in der Serie möglicherweise von Nilfgaard besetzt wurde, was eine erhebliche Abweichung von der Buchvorlage darstellen würde. Dies könnte Auswirkungen auf Yennefers Zeit in Skellige und die nachfolgende Konfrontation bei Stygga Castle haben.

Yennefers Zeit in Skellige

Wie könnte Yennefers Aufenthalt in Skellige in der Serie dargestellt werden? In den Büchern entkommt Yennefer der Loge der Zauberinnen und teleportiert sich nach Skellige. Dort trifft sie auf Crach an Craite, der ihr schließlich hilft, Ciri zu finden und sie vor Vilgefortz zu schützen. Ihre Versuche, mit Triss über ihr Megaskop zu kommunizieren, schlagen fehl, und sie begibt sich zum Sedna-Abgrund, um einen Hinweis auf Vilgefortz’ Versteck zu verfolgen.

Ob die Präsenz von Nilfgaard in Skellige diese Ereignisse beeinflusst, bleibt abzuwarten. Nach ihrer Mission wird Yennefer gefangen genommen und in Stygga Castle festgehalten, bevor sie schließlich mit Geralt wiedervereint wird, um Ciri zu finden, die ebenfalls in Stygga Castle landet.

Erwartungen an die finale Staffel

Was können Fans von der finalen Staffel erwarten? Die Serie hat in der Vergangenheit bereits Elemente aus den Büchern verändert oder die Zeitleisten bestimmter Ereignisse angepasst. Es bleibt unklar, wo Staffel 4 enden und Staffel 5 beginnen wird. Sicher ist jedoch, dass die fünfte Staffel der Abschluss der Serie sein wird.

Die Fortführung und der Abschluss der Geschichten von Yennefer, Geralt und Ciri verspricht für die Fans eine spannende und emotionale Reise. Der endgültige Verlauf der Handlung wird sicherlich noch viele Überraschungen bereithalten.

Was hältst du von den Plänen der fünften Staffel von The Witcher für Yennefer, Geralt und Ciri? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit uns!