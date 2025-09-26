Witcher 3 Mod-Update verschoben – Fans müssen bis 2026 warten

CD Projekt RED hat kürzlich bekannt gegeben, dass das lang erwartete Update für The Witcher 3: Wild Hunt, das die plattformübergreifende Mod-Unterstützung einführen sollte, verschoben wurde. Ursprünglich sollte dieses Update im Jubiläumsjahr des Spiels 2025 erscheinen, jedoch wurde der Release nun auf 2026 verschoben. Damit wird die Möglichkeit, Mods auf Xbox, PlayStation und PC über das mod.io-Ökosystem zu nutzen, noch länger auf sich warten lassen.

Die Auswirkungen der Verzögerung

Welche Folgen hat die Verzögerung für die Community? Diese Verzögerung könnte bei vielen von euch zu Enttäuschungen führen, besonders wenn ihr euch auf die neuen Modding-Möglichkeiten gefreut habt. Mods, die bisher hauptsächlich PC-Spielern vorbehalten waren, sollten mit dem Update auch Konsolennutzern zugänglich gemacht werden. Dies hätte zweifellos die Lebensdauer des Spiels verlängert und neue kreative Möglichkeiten eröffnet.

Ein weiterer Aspekt ist die Tatsache, dass die Verzögerung auch auf die Entwicklung anderer Projekte von CD Projekt RED Einfluss haben könnte. Es gibt Gerüchte über ein weiteres Story-DLC für The Witcher 3, das ebenfalls 2026 erscheinen soll. Ob es da einen Zusammenhang gibt, bleibt abzuwarten.

Die Geschichte von The Witcher 3

Warum ist The Witcher 3 so bedeutend? The Witcher 3: Wild Hunt wurde 2015 veröffentlicht und hat seitdem mehr als 60 Millionen Einheiten verkauft, was es zu einem der meistverkauften Videospiele aller Zeiten macht. Das Spiel erhielt zahlreiche Auszeichnungen und wird oft als eines der besten jemals gemachten Spiele bezeichnet. Es basiert auf der Romanreihe von Andrzej Sapkowski und entführt dich in eine offene Welt, in der du als Geralt von Riva auf der Suche nach seiner Ziehtochter Ciri bist.

Der Erfolg von The Witcher 3 hat CD Projekt RED als Entwickler von Weltklasse etabliert. Nach der Veröffentlichung des Spiels folgten zwei Erweiterungen, Hearts of Stone und Blood and Wine, die ebenfalls bei den Fans großen Zuspruch fanden.

CD Projekt RED’s Perspektive

Wie sieht die Zukunft für CD Projekt RED aus? CD Projekt RED hat in den letzten Jahren bewiesen, dass sie in der Lage sind, innovative und qualitativ hochwertige Spiele zu entwickeln. Mit der Ankündigung von The Witcher 4 und der Verzögerung des aktuellen Updates zeigen sie, dass sie bereit sind, sich die notwendige Zeit zu nehmen, um ihren Projekten gerecht zu werden.

Das Unternehmen wurde 1994 in Warschau gegründet und hat sich von einem kleinen Distributor zu einem der größten Videospielentwickler Europas entwickelt. Mit Spielen wie Cyberpunk 2077 und der The Witcher-Serie haben sie weltweit Anerkennung gefunden.

