Wie komme ich in das Haus in Ukbara? – AC Mirage

Insgesamt 6 Geschichten aus Bagdad könnt ihr in Assassin’s Creed Mirage verteilt auf die gesamte Spielwelt finden und absolvieren. Dabei handelt es sich um Miniquests, die in der Regel alle innerhalb von wenigen Minuten abgeschlossen werden können.

Da es bei diesen kleinen Missionen keinerlei Markierungen gibt, kann sich die Suche hier und da dann aber doch ein wenig länger ausdehnen.

AC Mirage: Wie kann ich die Tür öffnen?

Dies ist auch in dem kleinen Dorf Ukbara ganz oben im Norden der Karte der Fall. Denn der weibliche NPC Tiferet bittet euch um einen Gefallen, der im ersten Moment ziemlich simpel in der Durchführung erscheint. Ihr sollt ihr die blau glasierte Amphore aus ihrem Haus besorgen.

Die Tür ist fest verschlossen, da kommen wir nicht durch. © Ubisoft

Das Haus befindet sich zwar direkt hinter ihr, allerdings ist die Tür fest verschlossen. Und nachdem wir das Gebäude einige Mal umrundet und durch die Fenster gespäht haben, wird klar, auch mit einem gezielten Wurf eines Messers ist hier nichts zu machen. Was also ist die Lösung?

Die Antwort liegt unter euch: Springt also mit Basim ins kühle Nass und orientiert euch an den Luftblasen, die sowohl an der Oberfläche als auch unter Wasser den genauen Weg markieren. Durch einen kleinen Tunnel gelangt ihr so unter Wasser in das Haus.

Folgt den Luftblasen, um ins Haus zu gelangen. © Ubisoft

Hier angekommen könnt ihr nun die von außen verschlossene Tür öffnen und die Vasen in dem Raum zerstören, um euch den Weg zu der blauen Amphore zu bahnen.

Tragt diese nach draußen und legt sie vor Tiferet ab. Alternativ könnt ihr sie aber auch zerschlagen und der Frau nur den Inhalt präsentieren. Die unvorsichtige Vorgehen wird sie zwar kritisieren, einen Unterschied macht das aber nicht.

Falls ihr weitere Guides zu Ubisofts Assassinen-Abenteuer benötigt, schaut gerne in unsere Komplettlösung zu Assassin's Creed Mirage hinein, in der wir euch zahlreiche Lösungen für den Titel bereitstellen.