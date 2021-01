WhatsApp: Neuerungen in 2021 – was muss ich wissen?

Im neuen Jahr wird es einige Änderungen am Messenger-Dienst WhatsApp geben. Hier erfahrt ihr, welche Updates für 2021 geplant sind und was ihr beachten solltet, wenn ihr die App weiterhin verwendet.

Welche WhatsApp-Updates folgen in 2021?

Während es in 2020 zum Beispiel ganz neu den Darkmode und ein Feature gab, das WhatsApp tiefgreifender verändert, werden in diesem Jahr ebenso wichtige Update folgen.

WhatsApp: Neues Feature lasst Nachrichten nach 7 Tagen automatisch verschwinden

WhatsApp-Werbung wahrscheinlich?

Bislang gibt es noch keine Werbung in der App, doch das kann sich 2021 ändern. Im Gespräch ist die Neuerung schon seit längerer Zeit, genauso wie ein WhatsApp-Bezahldienst.

Kurzum: Werbung sollte im Status von Kontakten angezeigt werden, damit Facebook endlich Geld mit der App verdient. Doch bislang hielten sie sich mit dieser Monetarisierungsmaßnahme zurück.

Der weil dreht sich alles um Businesslösungen, doch es ist sehr wahrscheinlich, dass die Debatte 2021 neu entfacht.

Erhält WhatsApp einen Bezahldienst?

In Indien kann man WhatsApp als Bezahldienst wie PayPal nutzen. Wer hier also beim Lieferdienst bestellt, kann sogar mit WhatsApp bezahlen.

WhatsApp Pay ist hierzulande noch nicht erhältlich, doch das könnte sich in 2021 ändern. Bestätigt ist hier zwar noch nichts, aber da der Dienst bereits woanders getestet wird, werden andere Länder sicherlich schon bald folgen.

Zudem ist ein Indiz dafür, dass WhatsApp Pay auch hierzulande erscheinen könnte, dass Beta-Tester schon jetzt dieses Feature testen können – also auch in Deutschland. Ihr müsst diesbezüglich ein Beta-Tester sein und über ein Bank- oder PayPal-Konto verfügen, um WAP zu aktivieren.

WA-Benachrichtigungen dank neuen Datenschutzrichtlinien

Wie in jedem Jahr schraubt WhatsApp auch 2021 an den Datenschutzrichtlinien. Diese müsst ihr bis Februar 2021 bestätigen, sonst könnt ihr die App nicht mehr benutzen.

Die neuen Richtlinien bringen jedoch mehr Komfort, da WhatsApp nun selber Nachrichten verschickt, die Neuigkeiten enthalten, den Messenger-Dienst betreffend.

WhatsApp verschickt demnach News oder andere wichtige Infos wie zum Beispiel Hinweise auf kriminelle Nachrichten, die im Umlauf sind.

Auf welchen Smartphones läuft WhatsApp nicht mehr?

WhatsApp hat kürzlich die offizielle Support-Seite aktualisiert. Die Daten geben Auskunft darüber, welche Smartphones in 2021 noch unterstütz werden und welche nicht.

Was müssen wir also beim Support beachten? Die nachfolgenden Bedingungen herrschen 2021 vor:

Android-Smartphones müssen mindestens Android 4.0.3 verwenden

müssen verwenden iOS-Systeme benötigen mindestens iOS 9

benötigen Ausgewählte Telefone benötigen KaiOS 2.5.1 und neuer , einschließlich JioPhone und JioPhone 2

, einschließlich JioPhone und JioPhone 2 Wenn ihr ein älteres Betriebssystem installiert habt, könnt ihr keinen neuen WhatsApp-Account mehr erstellen

Wenn ihr die App neu installiert und nicht über die Mindestanforderung verfügt, wird ein bestehendes Konto nicht mehr verifiziert

Die nachfolgenden Smartphones werden in 2021 nicht mehr mit WhatsApp kompatibel sein:

iPhone 3GS iPhone 4 Samsung Galaxy Pocket Samsung Galaxy mini Samsung Galaxy Ace Samsung Galaxy 3 Motorola Defy Motorola Atrix LG Optimus One HTC Wildfire HTC Desire Z HTC Hero HTC Desire HD Base Lutea Asus Zenfone Zoom nüvifone A50 Acer Liquid MT

Wichtig: Das ist nur ein Teilauszug, der teils schon für 2020 galt. Im Laufe des Jahres können zudem weitere Smartphones dazu kommen.

WhatsApp: 4 neue Features, Dark-Mode (Desktop), QR-Codes und mehr!

WhatsApp in 2021? Nein, Danke!

Falls ihr euch nun sagt, dass ihr WhatsApp weniger attraktiv findet in 2021, müsst ihr natürlich nicht bei dieser Messenger-App bleiben. Die Alternative Telegram oder beispielsweise die App Signal haben sich bereits etabliert und die User-Zahlen wachsen.

Heißt also, dass ihr euch nicht forciert fühlen müsst, diese App weiterhin zu nutzen, wenn ihr sie gar nicht mehr toll findet. Am besten denkt ihr regelmäßig darüber nach, welche Messenger-App euer „place to be“ sein soll. Auswahl gibt es in 2021 zur Genüge!