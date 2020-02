© WhatsApp Inc.

Nachdem zuerst die Android-Beta-User über einen längeren Zeitraum den neuen Dark-Mode für den Messanger WhatsApp ausprobieren durften, ist dies nun endlich auf dem iPhone via iOS möglich.

Wenn ihr ein iPhone besitzt, dann müsst ihr bald nicht mehr zwangsweise auf den regulären, hellen Modus zurückgreifen. Doch noch gibt es eine Einschränkung.

WhatsApp: Dark-Mode nun auf iOS

Bislang ist dies noch an die Bedingung geknüpft, dass man die TesFlight-App von Apple benötigt, um die Beta-Version 2.20.30 von WhatsApp zu laden. Denn als iOS-User kann man nicht an jeder Beta einfach ohne Weiteres teilnehmen. Via Apple Testflight könnt ihr euch jedoch auf ausgewählte Beta-Tests bewerben.

So oder so wird der Dark-Mode sicherlich schon in Kürze allen zur Verfügung stehen. Deshalb zeigen wir euch nun, wie ihr den verdunkelten Modus aktivieren könnt.

Wie kann ich den Darkmode in WhatsApp einschalten?

Bei den Einstellungen lässt sich mit der Version 2.20.30 in den Optionen für das Design der folgende Eintrag auswählen: „Hell“ oder „Dunkel“. Hier müsst ihr lediglich die Auswahl auf Dunkel setzen. Wichtig ist zudem, dass sich WhatsApp den Systemeinstellungen eures Systems anpasst. Es kann also auch vom Batteriesparmodus aus eingestellt werden.

So könnt ihr nun den verdunkelten Modus verwenden und eure Augen schonen. Wichtig ist zudem, dass WhatsApp vor einiger Zeit den Support für alte Smartphones eingestellt hat. Das betrifft diese Modelle. Werft lieber mal einen Blick rein.