Weltbosse in Diablo 4: Alle Infos zu Spawn Location, Timer und Beute

Das Endgame von Diablo 4 steckt voller spannender Aktivitäten, aber die Weltbosse sind wegen ihres hohen Schwierigkeitsgrads ein besonderes Highlight. Im Early Access von Blizzards A-RPG prügeln sich Barbaren, Zauberer und Co. bereits fleißig mit den riesigen Dämonen um die Wette.

Falls ihr euch ebenfalls diesen harten Brocken stellen und die Chance auf legendäre Beute ergreifen wollt, haben wir für euch in diesem Guide alle wichtigen Informationen zu den Weltbossen in „Diablo 4“ zusammengefasst.

Weitere hilfreiche Tipps und Tricks rund um die Welt von Sanktuario lest ihr in unserer Komplettlösung zu Diablo 4.

Weltbosse finden: Was Diablo 4-Fans wissen müssen

Wie viele Weltbosse gibt es derzeit in „Diablo 4“? Ingesamt haben die Entwickler zum Release des Action-RPGs drei verschiedene Weltbosse implementiert. Dabei handelt es sich um folgende Monster:

Ashava, die Verseuchte

Knorzer, der Goldverdammte

Wandernder Tod

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um einen Weltboss bekämpfen zu können? Auch wenn es sich bei den Weltbossen eigentlich um Endgame-Content mit einem hohen Schwierigkeitsgrad handelt, müsst ihr grundsätzlich keine bestimmten Bedingungen erfüllen, um ihnen gegenübertreten zu können.

Für jeden Weltboss gibt es einen Timer, der 20 Minuten vor Kampfbeginn erscheint und euch den Standort des Bosses anzeigt. Dieser Timer steht euch aber nur dann zur Verfügung, wenn ihr die Kampagne abgeschlossen habt. Allerdings könnt ihr den Weltboss auch bekämpfen, wenn ihr mit der Kampagne noch nicht fertig seid, und ihr einfach so über einen der Bosse stolpert oder jemand euch über den Spawn informiert.

Grundsätzlich empfehlen wir euch aber, euren Charakter auf jeden Fall durch die Kampagne zu leveln (oder im Abenteuermodus ein vergleichbares Level zu erreichen) und ihn halbwegs ordentlich auszurüsten. Ansonsten könnte der Kampf für euch wegen diverser One-Shot-Tode zu einer sehr frustrierenden Erfahrung werden.

Wo befinden sich die Spawn Locations für die Weltbosse? Die drei Weltbosse aus „Diablo 4“ erscheinen in allen fünf Zonen von Sanktuario an festgelegten Orten. Dabei spawnen die Bosse jeweils an verschiedenen Orten:

Zersplitterte Gipfel: Der Schmelztiegel – Ashava und Wandernder Tod

Scosglen: Caen Adar – Ashava, Wandernder Tod und Knorzer

Trockensteppe: Krater von Saraan – Ashava, Wandernder Tod und Knorzer

Kehjistan: Ausgetrocknetes Becken – Knorzer

Hawezar: Felder der Schändung – Ashava, Wandernder Tod und Knorzer

An diesen Orten in Sanktuario können die Weltbosse erscheinen. © mapgenie.io/PlayCentral.de

Was ist der Spawn Timer für die Weltbosse? Die Weltbosse in „Diablo 4“ erscheinen ohne feste Rotation an einem zufälligen Ort ungefähr alle sechs Stunden. Aktuell sind diese Zeiten etwa zwischen 2 Uhr und 4 Uhr, 8 Uhr und 10 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr sowie 20 Uhr und 22 Uhr.

Konkret informiert euch ein Timer über den baldigen Beginn und die Location des Kampfes. Ihr habt dann 20 Minuten Zeit, um euch am Spawnpunkt des Bosses einzufinden.

Wenn ihr euch sicher sein wollt, wann genau ein Boss erscheint, könnt ihr dem World-Boss-Timer von Game8 auf Twitter folgen oder die Fantabelle eines Reddit-Nutzers verwenden, die eine Schätzung der bevorstehenden Spawns bis Ende Juli 2023 beinhaltet.

Herausfordernder Endgame-Kampf: So besiegt ihr die Weltbosse in Diablo 4

Grundsätzlich können bis zu 12 Spieler in einer Gruppe gegen einen Weltboss kämpfen. Je nachdem, wie gut ihr ausgerüstet seid und welchen Level euer Charakter erreicht hat, braucht ihr diese Gruppe auch definitiv.

Die Weltbosse wie Wandernder Tod fordern euch alles ab und verlangen ausreichende Vorbereitung. © Blizzard

Wenn ihr euch den Kampf gegen die Weltbosse so einfach wie möglich machen wollt, solltet ihr folgende Tipps beachten:

Lernt die Bewegungs- und Angriffsmuster der Bosse auswendig und meidet ihre Flächenangriffe.

der Bosse auswendig und meidet ihre Flächenangriffe. Sammelt die Heiltränke auf, die erscheinen, sobald ein Meilenstein beim Lebensbalken des Bosses erreicht wurde.

auf, die erscheinen, sobald ein Meilenstein beim Lebensbalken des Bosses erreicht wurde. Jeder Boss besitzt eine Stagger-Leiste , die ihr mit Crowd-Control-Effekten füllen könnt. Ist die Leiste vollständig gefüllt, wird der Boss für 12 Sekunden betäubt.

, die ihr mit Crowd-Control-Effekten füllen könnt. Ist die Leiste vollständig gefüllt, wird der Boss für 12 Sekunden betäubt. Bei Wandernder Tod erscheinen bei gefüllter Stagger-Leiste außerdem Gefangene Seelen, die ihr zerstören könnt, um dem Boss zusätzlichen starken Schaden zuzufügen.

erscheinen bei gefüllter Stagger-Leiste außerdem Gefangene Seelen, die ihr zerstören könnt, um dem Boss zusätzlichen starken Schaden zuzufügen. Nutzt eure ultimativen Fähigkeiten am besten dann, wenn der Boss betäubt ist, um die Seelen möglichst effektiv zu töten.

am besten dann, wenn der Boss betäubt ist, um die Seelen möglichst effektiv zu töten. Wird Knorzer betäubt, erscheinen Schatz-Goblins. Ignoriert diese Goblins unbedingt und konzentriert euren Schaden auf den Boss – der Schaden gegen Knorzer hat hier Priorität vor der Beute der Schatzgoblins.

Welche Beute lassen die Weltbosse fallen? Wie es sich für einen anspruchsvollen Bosskampf gehört, erhaltet ihr nach eurem Sieg über einen Weltboss auch eine passable Belohnung. Dazu gehören neben einer großen Menge an legendären Gegenständen auch die begehrte Ressource Zerstreutes Prisma. Letzteres benötigt ihr, um beim Juwelenschmied ein Item mit einem Sockel zu versehen.