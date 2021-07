2019 konnten die „Attack on Titan“-Macher von Wit Studio erneut die Herzen zahlreicher Anime-Fans mit ihrer neuen Serie gewinnen: „Vinland Saga“. Heute vor zwei Jahren feierte der historisch angehauchte Mix aus Action und Drama seine japanische TV-Premiere und pünktlich zum Jubiläums wurde die 2. Staffel des Anime-Hits offiziell angekündigt.

Vinland Saga: Einige Macher der 1. Season kehren für Staffel 2 zurück

Passend zur Ankündigung wurden ebenfalls die ersten Details zu den beteiligten Personen verkündet, die an der Fortsetzung des Anime-Hits mitwirken werden. Hierzu zählen Shuhei Yubata (3D-Director bei „Attack on Titan“) sowie Takahiko Abiru, der diese Position bereits bei Staffel 1 und der 4. Season von „Attack on Titan“ bekleidete.

Unklar ist indes noch, welches Studio die 2. Staffel von „Vinland Saga“ produzieren wird. Bisher wurde nicht bestätigt, dass dafür erneut die Macher von Wit Studio verantwortlich zeichnen werden, weshalb gegenwärtig, wie beispielsweise bei „Attack on Titan“, auch ein Wechsel des Studios durchaus im Bereich des Möglichen liegt.

Darüber hinaus wurde auch noch kein Starttermin der neuen Season angekündigt, weshalb unklar ist, ob die Serie noch in diesem Jahr fortgesetzt werden wird, oder ob sich Fans womöglich noch bis 2022 oder gar länger in Geduld üben müssen.

Vinland Saga: Wo ist die Reihe in Deutschland verfügbar?

Um euch die Wartezeit etwas zu versüßen, veröffentlichten die Macher ein spezielles Video, das wir oberhalb dieser Zeilen für euch eingefügt haben. Hierbei handelt es sich um einen besonderen Teaser anlässlich des Jubiläums, der gewissermaßen als Brücke zwischen Staffel 1 und Staffel 2 von „Vinland Saga“ dienen soll.

Die Anime-Serie basiert auf einer gleichnamigen Manga-Reihe von Makoto Yukimura, die im April 2005 im „Weekly Shounen Magazine“ des Kodansha-Verlags startete. Derzeit umfasst die Geschichte, die sich in ihrem finalen Arc befindet, 166 Kapitel. Hierzulande ist die Reihe beim Carlsen-Verlag erhältlich.

Das offizielle Key Visual zu Staffel 2 von „Vinland Saga“ © Vinland Saga Production Committee

Die Anime-Adaption, die bei Wit Studio entstand, lief von Juli bis Dezember 2019 im japanischen Fernsehen. Hierzulande war ein Simulcast der Serie bei Amazon Prime Video im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln zu sehen. Prime Video-Nutzer können „Vinland Saga“ dort immer noch ansehen. Ein deutscher Disk-Release wurde bereits bestätigt und erfolgt voraussichtlich im kommenden Winter bei KAZÉ Anime.

Die Geschichte der Serie ist im Europa des 11. Jahrhunderts angesiedelt und rückt den kleinen Thorfinn in den Mittelpunkt. Er ist der Sohn eines großen Wikingerkriegers, der von einem Söldner namens Askeladd ermordet wird. Um den Tod seines Vaters zu rächen, schließt sich der Junge der Söldnerbande an, wird jedoch bald darauf in den Machtkampf um die englische Krone verwickelt.