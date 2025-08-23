Verschiebung von GTA 6 – Entdecke die besten Alternativen bis 2026

Mit der offiziellen Verschiebung von Grand Theft Auto 6 auf das Jahr 2026 suchst du vielleicht nach deinem nächsten Open-World-Crime-Spiel, um die Wartezeit zu überbrücken. Glücklicherweise hat sich dieses Genre in den letzten Jahrzehnten als äußerst beliebt erwiesen und bietet dir eine Vielzahl an unterschiedlichen Ansätzen.

Cyberpunk 2077

Was macht Cyberpunk 2077 einzigartig? In der lebendigen Metropole Night City gibt es jede Menge zu entdecken. Obwohl die Hauptstory faszinierend ist, hat Entwickler CD Projekt Red die Stadt mit zahlreichen Nebeninhalten gefüllt. Diese sind narrativ oft strukturierter als die offenen Abenteuer in der GTA-Welt, vermitteln jedoch ein ähnliches Gefühl.

Du kannst abseits der Hauptpfade deine eigene Unterhaltung finden, ähnlich wie in GTA. Auch wenn du in Cyberpunk keine zufälligen Läden überfallen kannst, ist großflächiges Chaos in der Stadt durchaus möglich. Sei jedoch bereit für eine verstärkte Polizeipräsenz nach dem Update 2.0 im Jahr 2023.

L.A. Noire

Wie unterscheidet sich L.A. Noire von anderen Crime-Spielen? L.A. Noire versetzt dich auf die „gute“ Seite des Gesetzes. Du schlüpfst in die Rolle von Cole Phelps, einem LAPD-Detektiv, der in Los Angeles verschiedenste grausame Fälle löst. Das Spiel ist linearer als GTA, aber nach Abschluss jeder Story-Episode wird der Freie Fahrt-Modus freigeschaltet.

Im Freie Fahrt-Modus gibt es nicht viel zu tun, außer Straßendelikte zu lösen. Diese sind weniger intensiv als die Hauptmissionen, aber dennoch lohnenswert, wenn dir die Noir-Atmosphäre von Los Angeles gefällt. Und falls du in der Stadt Chaos anrichten willst, kannst du das tun, solange dein Partner nicht im Kreuzfeuer stirbt.

Saints Row

Was bietet das Saints Row Reboot? Der Neustart von Saints Row im Jahr 2022 erhielt gemischte Kritiken, und das nicht ohne Grund. Volitions Spiel war voller Bugs und die Geschichte fehlte der übertriebene Spaß früherer Teile. Dennoch ist die offene Stadt Santo Ileso ein spannendes Erkundungsgebiet, vor allem, wenn du die vertikalen Elemente im Kampf zu deinem Vorteil nutzen kannst.

Saints Row ist alles andere als perfekt, aber wenn du in großangelegte Kämpfe in einer lebhaften Stadt eintauchen willst, gibt es nur wenige bessere Optionen. Und wenn du strukturierte Verbrechen bevorzugst, bietet Saints Row alles von Drogenhandel bis Versicherungsbetrug.

Schedule 1

Warum ist Schedule 1 so beliebt? Seit dem Start im März 2025 hat Schedule 1 enorm an Beliebtheit gewonnen. Obwohl es sich noch in der Early Access-Phase befindet, passt es am besten zur Bezeichnung „open-world crime“. Du spielst einen kleinen Drogenhändler, der sich nach oben arbeitet, sein Geschäft ausbaut und Mitarbeiter einstellt, um den Drogenfluss aufrechtzuerhalten.

Da Schedule 1 noch aktiv in Entwicklung ist, kannst du in den kommenden Monaten mit weiteren Features rechnen. Kürzlich veröffentlichte die Entwickler das Kartell-Update, das eine neue gegnerische Fraktion hinzufügte, um erfahrene Spieler herauszufordern, während sie Drogen vertreiben.

The Precinct

Welche Rolle spielst du in The Precinct? Im Gegensatz zu Schedule 1, bei dem es um das Begehen von Verbrechen geht, dreht sich in The Precinct alles darum, sie zu verhindern. Du schlüpfst in die Rolle von Officer Nick Cordell Jr., einem Rookie-Cop, der versucht, die Straßen von Averno City zu säubern.

Es ist eine Hommage an klassische Cop-Filme und kombiniert Polizeisimulation mit einer riesigen Sandbox voller Verbrechen, die es zu lösen gilt, und Verschwörungen, die es aufzudecken gilt. Wenn du der Typ bist, der in GTA Online gerne als Polizist spielt, ist The Precinct einen Blick wert. Wo sonst kannst du einen Arbeitstag damit verbringen, Umweltsünder zu verfolgen, um ihnen ein Bußgeld aufzubrummen?

Yakuza 0

Warum gilt Yakuza 0 als Einstiegspunkt in die Serie? Die Yakuza-Serie zählt zu den besten Crime-Serien überhaupt. Die Spielwelt ist zwar nicht so groß wie in Grand Theft Auto, aber Entwickler RGG schafft es, die Städte Kamurocho und Sotenbori wie lebendige Orte wirken zu lassen. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten für In-Game-Streiche, aber die Straßen sind voller Nebenaktivitäten, die es Kiryu und Majimi ermöglichen, in jeden Aspekt des organisierten Verbrechens einzutauchen.

Obwohl jedes Yakuza-Spiel großartig ist, bleibt Yakuza 0 der beste Einstiegspunkt für neue Fans. Kurz gesagt, wenn du ein Spiel suchst, das mit den vollständig realisierten Städten und der verworrenen Erzählung von GTA mithalten kann, wird Yakuza 0 mehr als nur den Zweck erfüllen.

Welche dieser Spiele spricht dich am meisten an? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren unten!