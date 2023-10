Verlorene Bücher in Assassin’s Creed Mirage finden – Alle Fundorte im Überblick

Al-Jahiz bittet euch in Assassin’s Creed Mirage, dass ihr im ins Haus der Weisheit bestimmte Bücher bringt. Bringt dem Gelehrten insgesamt 6 Verlorene Bücher, um die Quest erfolgreich abzuschließen und eine Belohnung zu erhalten. In diesem Guide erklären wir euch ganz genau jeden Fundort der Bücher.

Wo finde ich die Verlorenen Bücher?

Die Aufgabe euch auf die Suche nach den Verlorenen Büchern zu machen, bekommt ihr von dem Bücherwurm Al-Jahiz, sobald ihr ihm im Rahmen einer Hauptmission im Haus der Weisheit das erste Mal begegnet.

Befindet ihr euch in der Nähe eines dieser Bücher, wird euch dieses auf der Karte mit einem goldenen Buchsymbol dauerhaft angezeigt. Am besten nutzt ihr also regelmäßig euer Adlerauge, wodurch nahe Gegner, Quest-Ziele, Truhen und weitere wichtige Items hervorgehoben werden.

Ebenfalls hilfreich ist Enkidu, euer Adlerbegleiter, der einen besseren Überblick über eure Umgebung verschafft. Zudem sollte ihr nach und nach alle Aussichtspunkte in „Assassin’s Creed Mirage“ ausfindig machen, um Teile der Karte aufzudecken.

Alle Verlorenen Bücher in Assassin’s Creed Mirage im Überblick

Verlorenes Buch #1

Dieses Buch findet ihr im Hafenlager von Bagdad im zweiten Stockwert eines Hauses. Klettert an der Vorderseite auf die hölzerne Plattform hinauf und nutzt dann ein Wurfmesser, um die Holzbretter an dem Fenster auf der anderen Seite in dem Raum zu zerstören.

© Ubisoft

Im Anschluss könnt ihr durch das hintere Fenster in den Raum gelangen und euch das Buch auf dem Schreibtisch schnappen.

© Ubisoft

Verlorenes Buch #2

Reist in den nordöstlichsten Teil von Harbiya zu dem Nestorianischen Kloster. Sucht hier den geheimen Eingang unter die Erde. Denn das gesuchte Buch befindet sich unter euch. Nutzt am besten euer Adlerauge und schaltet zudem den örtlichen Aussichtspunkt frei.

© Ubisoft

Geht nun die Treppe hinunter, folgt dem Gang und wendet euch dann nach links und biegt dann die zweite rechts ab. Zieht hier das Regal ein Stück nach hinten. Lauft jetzt in den Gang davor und zieht auch dieses 2. Regal ein Stück nach hinten. Zum Schluss lauft ihr nach ganz hinten durch und bewegt hier das 3. Regal nach hinten.

Dadurch ist jetzt neben der verschlossenen Tür die Maueröffnung frei. Kriecht hindurch und geht durch den Stoffvorhang. Auf einem kleinen Pult liegt das gesuchte Buch. Um zurück nach oben zu gelangen, könnt ihr den Balken von der Tür entfernen und durch den Brunnen nach oben klettern.

Verlorenes Buch #3

Reist südwestlich der Großen Moschee in die Region Harbiya. Klettert hier auf das Dache des Hauses, in dem sich eine weitere Historische Stätte bzw. der Kodex Kalila und Dimna befindet. Klettert bei dem Stoffdach an der hinteren Hauswand bis zu dem geöffneten Fenster hinunter.

© Ubisoft

Im ersten Stockwerk des Hauses angekommen, nehmt ihr die Treppe nach unten und zielt dann mit einem Wurfmesser durch die Gitterstäbe auf das rote Keramikgefäß, wodurch dieses explodiert.

© Ubisoft

Geht euren Weg nun zurück und springt in den Hof. Hier könnt ihr jetzt die Tür nutzen, um in den Raum mit dem Kodex und dem Buch zu gelangen.

Verlorenes Buch #4

Dieses Buch findet ihr ein Stück weiter nördlich vom Haus der Weisheit auf der anderen Seite des Flusses. Zerschlagt die Tür des Hauses, lauft hinein und zieht dann das Regal ein Stück nach hinten. Jetzt gelangt ihr über die Treppe in den ersten Stock. Hier könnt ihr das Buch in Empfang nehmen.

© Ubisoft

Verlorenes Buch #5

Dieses Buch befindet sich südlich von Bagdad und ganz in der Nähe des Granatapfel-Tors im Haus der Wachen beim Dienstagsmarkt. Klettert im Inneren des Gebäudes einfach die Leiter hinauf und schnappt euch oben das Buch.

© Ubisoft

Verlorenes Buch #6

An dieses Buch gelangt ihr erst, wenn ihr im Rahmen der letzten Mission in den Palast von Bagdad einbrechen müsst, um den Kopf der Schlange zu eliminieren. Im Vorfeld gelangt ihr zwar in das Areal um den Palast, allerdings nicht hinein.

Ihr findet das Buch im östlichen Turmzimmer des Palastes, das ihr über den Balkon erreichen könnt.

© Ubisoft

Verlorenes Buch #7 – Buch der Toten

Das Buch der Toten taucht in der Statistik der Sammelgegenstände der einzelnen Regionen nicht auf, die Quest von Al-Jahiz lässt sich aber nur abschließen, wenn ihr ihm zusätzliches auch dieses Buch bringt.

© Ubisoft

Es befindet sich ganz im Osten der Wildnis inmitten von Ruinen. Steigt die Leiter hinauf und werft eines der explosiven Gefäße hinunter auf die Trümmer inmitten der Ruinen. Darunter kommt das siebte und zugleich letzte Buch zum Vorschein.

© Ubisoft

Lauft jetzt zu Al-Jahiz, um die Quest abzuschließen und die Bronze-Trophäe Gelehrter zu erhalten.

© Ubisoft

Falls ihr weitere Guides zu Ubisofts Assassinen-Abenteuer benötigt, schaut gerne in unsere Komplettlösung zu Assassin’s Creed Mirage hinein, in der wir euch zahlreiche Lösungen für den Titel bereitstellen. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß im Bagdad des 9. Jahrhunderts.