Riot Games hat Großes mit dem neuenn hauseigenen Taktik-Hero-Shooter Valorant vor. Die Entwickler zielen auf die Spieler ab, die ihre Zeit primär mit CS:GO oder Overwatch verbringen und vereinen das Beste aus beiden Spielwelten. Ob es ihnen gelingen wird, bleibt abzuwarten.

Was wir jedoch schon jetzt absehen können, sind die kommenden Agenten, wie sie in „Valorant“ heißen werden, und ihre Skills. Riot stellt aktuell nach und nach die einzelnen Charaktere innerhalb diverser Gameplay-Teaser vor. Zuvor erhielten wir einen Überblick über die Skills des feurigen Phoenix und der giftigen Viper. Jetzt ist der russische Sniper Sova an der Reihe. Hier seht ihr den Trailer:

Valorant: Scharfschütze Sova und seine Skills

Der Mann mit der wundervollen blonden Mähne wird in „Valorant“ das, was einem Sniper am nächsten kommt. Er hat ein superstarkes Scharfschützengewehr mit einem Visier, das Zielen und Schießen aus der großen Distanz ermöglicht. Außerdem ist er mit einer Kameradrohne ausgerüstet, womit er feindliche Spieler orten kann. Im Scouten ist er generell wohl nicht der Schlechteste, immerhin ist er neben der Drohne noch mit einem Sonarpfeil ausgerüstet. Wenn Sova diesen Pfeil verschossen hat, sieht er feindliche Spieler in Reichweite.

Was wir bislang noch nicht zu Gesicht bekomen haben, ist Sovas Ulti. Wie die ultimative Fähigkeit namens Hunter’s Fury aussieht, müssen wir wohl noch einige Zeit abwarten. Auf dem Papier soll Sova hier jedoch drei Bolzen abfeuern, die Wände durchbrechen können und einmal quer über die gesamte Karte fliegen. Ähnlich wie Hanzos fliegender Zwillingsdrache wird diese Fähigkeit massiven Schaden bei allen Feinden verursachen, die mit ihr in Berührung kommen.

Spannend bleibt, welche Charaktere respektive Agenten Riot Games als nächstes mit einem offiziellen Gameplay-Teaser versieht. Hier gibt es alle Fähigkeiten der Valorant-Agenten und alle bisher bestätigten Waffen. Mehr Neuigkeiten erhaltet ihr regelmäßig auf PlayCentral.de.