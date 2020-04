Valorant: Cypher im eigenen Gameplay-Trailer vorgestellt

Die Beta von Valorant ist in den letzten Tagen angelaufen und stellt schon jetzt einen vollen Erfolg dar. Innerhalb kürzester Zeit sind die Zuschauerzahlen auf Twitch so hochgeschnellt wie die Zahlen von League of Legends. Das Interesse am neuen Riot-Shooter ist groß und der Beta-Start hätte nicht besser verlaufen können. Sogar Twitch profitiert vom Spiel, die dank Riot einen neuen Zuschauerrekord aufstellen konnten.

Rekord: Valorant verschafft Twitch neuen Zuschauer-Meilenstein

Valorant-Charakter Cypher: Gameplay und Skills

Wie es Riot bereits seit einiger Zeit praktiziert, gibt es nun einen neuen Gameplay-Trailer zu einem weiteren Charakter aus „Valorant“. Dieses Mal trifft es den mysteriösen Cypher aus Marokko. Ihr könnt den Trailer hier einsehen:

Im Fokus des Videos liegt die Fähigkeit Cyber Cage, die feindliche Spieler verlangsamt, die durch diese Falle marschieren. Ebenso erhalten wir einen kleinen Einblick in die Fähigkeit Spycam, die eine ferngesteuerte Kamera beinhaltet. Mit ihr kann Cypher Pfeile verschießen, die Feinde aufdecken. Er muss sie platzieren, dann muss er sie manuell aktivieren und in die Sicht der Kamera schlüpfen.

Mit Trapwire, was einen Lichtdraht zwischen zwei Wänden platziert, kann er Feinde festhalten und enthüllen.

Abschließend dient die ultimative Fähigkeit Neural Theft dazu, alle Feinde aufzudecken. Dies tritt in Kraft, wenn ein toter Körper von Cypher aufgefunden und mit dieser Fähigkeit zweckentfremdet wird.

Das sind allesamt spannende Fähigkeiten, beim Aufspüren feindlicher Spieler macht diesem Agent also niemand etwas vor. Was haltet ihr von ihm? Derweil hat Riot bereits die Charaktere Sova, Sage, Viper oder gar Phoenix vorgestellt, die ihr euch auf jeden Fall ansehen solltet. Ihr könnt aber auch einen Blick auf alle bekannten Charaktere und ihre Skills in der Übersicht werfen. Wird das Spiel auf eurem PC laufen? Hier gibt es die minimalen und empfohlenen Systemanforderungen.