Valorant Akt 2: Deathmatch-Modus, neuer Battle Pass und Skin-Reihe Glitchpop

Der Riot-Shooter Valorant geht heute in die nächste heiße Phase. Akt 2 beginnt und mit dem Patch 1.05 kommen einige Neuerungen ins Spiel. Wir werfen einen kleinen Blick auf die Details, die man vor dem Einstieg beachten sollte.

Valorant: Akt 2 beginnt mit neuem Modus

Allem voran gibt es einen neuen Spielmodus. Ihr könnt euch zukünftig im Modus Free-for-All-Deathmatch warmspielen. In diesem 5-vs.-5-Modus erhalten alle unendlich viel Geld, um schnell viele Kills zu erzielen. Das oberste Ziel ist es, zuerst 30 Kills einzufahren. Dann ist die Partie gewonnen.

Wichtig ist, dass es hier keinerlei Fähigkeiten gibt. Außerdem ist jeder Spieler mit einer schweren Rüstung ausgestattet.

Die Spawnmechanik wurde ebenfalls angepasst für FFA Deathmatch. Es gibt dynamische Spawnpunkte auf der Karte. Ihr werdet also nicht immer wieder am Spawn in der Base aufploppen, wie in den regulären Runden. Außerdem hat Riot Games sichergestellt, dass ihr immer mit dem Rücken zur Wand spawnt, damit niemand unbemerkt hinter euch stehen kann, wenn ihr neu startet.

Abschließend müsst ihr wissen, dass es einen Scanner gibt, der die Positionen aller Spieler in einem wiederkehrenden Rhythmus von fünf Sekunden aufdeckt.

FFA Deathmatch ist mit dem neuen Patch 1.05 zwar in der Beta-Phase, aber wir erwarten nicht mehr allzu viele Änderungen, wenn die Testphase vorüber ist.

Neuer Battle Pass in Akt 2, neue Skin-Reihe Glitchpop

Neben dem neuen Modus gibt es zudem einen neuen Battle Pass für Akt 2, der ein paar glitzernde Goodies bereithält. Wenn ihr es leid seid, mit eintönigen Waffen durch die Gegend zu laufen, könnte der neue Battle Pass etwas für euch sein.

Wie im 1. Akt gibt es zahlreiche exklusive Waffen-Skins, Anhänger, Sprays, Spielerkarten und Radiant-Punkte. Die neuen Inhalte seht ihr hier im Trailer:

Der neue Battle Pass kostet genauso wie der aus Akt 1 1000 VP, das sind umgerechnet rund 10 Euro.

Obendrauf etabliert Riot damit die neue Skin-Reihe Glitchpop. Die Skins könnt ihr kaufen für 2175 VP (rund 22 Euro) oder ihr zahlt 8700 VP (rund 87 Euro) für das ganze Bundle. Es handelt sich hierbei um extravagante Cyberpunk-Skins. Es gibt diese Skins für die Waffen Odin, Bulldog, Judge und Frenzy.

Abschließend feiert eine neue Heldin in Akt 2 ihr Debüt. Die Agentin Killjoy aus Deutschland ist der neuste Zuwachs. Alle Infos zu der taffen Kämpferin erhaltet ihr hier in der vollständigen Charakter-Übersicht:

