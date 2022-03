Valkyrie Elysium: Square Enix kündigt neues JRPG an

Bei der State of Play vor zwei Tagen hat der Publisher Square Enix ein neues Action-Rollenspiel des japanischen Entwicklerstudios Soleil Ltd. angekündigt: Valkyrie Elysium soll noch 2022 erscheinen. Der Titel führt damit eine bereits ältere Spielereihe des Herausgebers fort.

Darum geht es in Valkyrie Elysium

Der Ankündigungstrailer zeigt die Spielwelt in Cel-Shading-Optik sowie die Protagonistin des Abenteuers: Eine junge Walküre, die sich in schnellen Kämpfen gegen bedrohliche Gegner behaupten muss. Thematisch bedient sich das Spiel an der nordischen Mythologie, weshalb die Heldin den Untergang der Welt, auch Ragnarök genannt, aufhalten muss.

Diese Aufgabe wird ihr von keinem geringeren als dem Allvater Odin übertragen. Die Walküre kämpft mit einer Mischung aus Nahkampfwaffen und Magie, wobei sie ein rasantes Tempo an den Tag legt. Die magischen Fähigkeiten kann sie anscheinend auch zur Fortbewegung in der Welt einsetzen, beispielsweise um Abgründe zu überwinden.

Square Enix belebt Spielereihe wieder

Die Ankündigung dürfte auch Fans von älteren Spielen freuen: Square Enix setzt damit die Valkyrie-Reihe aus den 2000ern fort, bringt durch Modernisierungen aber frischen Wind in das Franchise. Das Kampfsystem wurde überarbeitet und mit einigen klassischen Techniken ausgestattet.

Die Musik stammt erneut vom Komponisten Motoi Sakuraba, der bereits für den Soundtrack des ersten Teils aus dem Jahr 1999 verantwortlich war. Die Charaktere entstammen der Feder von Yuya Nagai von CyDesignation. Das Unternehmen war in der Vergangenheit auch an NieR: Automata beteiligt.

„Valkyrie Elysium“ soll noch dieses Jahr für PlayStation 4, PlayStation 5 und PCs via Steam erscheinen, einen konkreten Termin gibt es bisher allerdings nicht.