Die prozedural generierte Weltkarte in Valheim ist zwar für jeden Spieler ein wenig unterschiedlich, doch eines haben alle Maps gemeinsam: sie sind riesig. Das begehbare Gebiet ist gigantisch und wer einfach drauf los läuft, wird nicht nur eine Menge Zeit verschwenden, sondern zudem auch erhebliche Probleme dabei haben, ans Ziel zu gelangen.

Da sich „Valheim“ zumindest im Eary Access noch schwer damit tut, alle Spielinhalte ordentlich zu erklären, und da es immer mal passieren kann, dass man etwas übersieht, haben wir für euch diesen kleinen Guide zusammengestellt, in welchem wir euch erklären, wie ihr die Weltkarte richtig nutzt, die Schnellreise verwendet, Markierungen setzt und wie ihr die komplette Map aufdecken könnt.

Valheim: Weltkarte nutzen und komplett aufdecken – Guide (Lösung)

Jeder fängt einmal klein an und daher ist es auch völlig in Ordnung, wenn ihr euch zu Beginn von den Möglichkeiten in „Valheim“ ein wenig erschlagen fühlt. Daher starten wir diesen Guide mit den absoluten Basics. Die Weltkarte könnt ihr mit der M-Taste öffnen und dann mit dem Mausrad rein- und rauszoomen. So könnt ihr euch auch gleich ein Bild davon machen, wie überwältigend groß die Welt eures Wikingers wirklich ist.

In den ersten Spielstunden sind für euch zwei Markierungen auf der Karte besonders wichtig: Der Steinkreis, der euren Startpunkt darstellt, und, sobald ihr auf den Runenstein geklickt habt, die Position, an der sich der erste Boss beschwören lässt. Verinnerlicht die Navigation auf der Weltkarte und versucht, das erste Gebiet nach und nach aufzudecken, denn es wird noch eine ganze Weile dauern, bis ihr zum zweiten Boss weiterziehen könnt. Und planloses Umherirren bringt euch in „Valheim“ nicht weiter.

© Iron Gate Studio

Kartenmarkierung setzen

Habt ihr die Karte mit der M-Taste geöffnet, fallen euch vielleicht sofort die kleinen Symbole auf der rechten Seite auf, die, wenn man nicht weiß, wie sie genutzt werden, erst einmal keine Funktion zu erfüllen scheinen. Doch das genaue Gegenteil ist der Fall, denn diese nützlichen Symbole dienen euch als Markierungen.

Um sie einsetzen zu können, müsst ihr eines der fünf Symbole mit der linken Maustaste anklicken und dann einen Doppelklick an der Stelle machen, die ihr markieren wollt. Nun müsst ihr nur noch eine Bezeichnung für eure neu gesetzte Markierung eingeben und schon seid ihr fertig.

© PlayCentral.de

Wer also einen Dungeon gefunden hat, ein besonders vielversprechendes Erzvorkommen oder einfach nur sicherstellen möchte, die Position eines Außenpostens nicht zu vergessen, kann auf diese Weise jeden interessanten Ort auf der Karte von Valheim markieren. Benötigt ihr das Symbol nicht mehr, klickt mit der rechten Maustaste darauf und es verschwindet wieder. Ein weiterer Linksklick streicht das Symbol übrigens mit einem roten X durch, was ebenfalls sehr nützlich sein kann.

Da „Valheim“ im Early Access nur bedingt den Einsatz von einem Controller unterstützt, könnt ihr keine Markierungen setzen, wenn ihr auf diese Weise spielt. Ihr könnt zwar die Karte öffnen, da sich der Cursor aber nicht wie ein Mauszeiger frei verschieben lässt und die Karte dabei mitscrollt, braucht ihr trotzdem eine Maus.

Weltkarte komplett aufdecken

Natürlich könnt ihr unseren Guide komplett ignorieren und versuchen, die Weltkarte durch reines Erkunden aufzudecken, doch dann solltet ihr euch schon mal von eurer Familie und anderen Liebsten verabschieden, denn ihr werdet eine große Menge an Zeit benötigen, um jeden Winkel in „Valheim“ zu erkunden. Einfacher und vor allen Dingen deutlich schneller geht es mit einem kleinen Trick.

Um diesen Trick nutzen zu können, müsst ihr jedoch damit einverstanden sein, einen Cheat zu benutzen, denn einen anderen Weg, die Map schnell aufzudecken, gibt es nicht. Öffnet also die Spielkonsole bei Bedarf mit der F5-Taste und gebt dort den Befehl „imacheater“ ein (ohne Anführungszeichen), um die Cheat-Eingabe zu aktivieren. Tippt dann „Exploremap“ (ohne Anführungszeichen) ein und die komplette Weltkarte wird aufgedeckt.

© PlayCentral.de

Eine richtige Schnellreisefunktion gibt es in „Valheim“ nicht und es existieren dementsprechend auch keine Punkte auf der Karte, von denen ihr euch schnell von A nach B teleportieren lassen könnt. Wer also große Strecken in kurzer Zeit überwinden will, muss sich wohl oder übel ein Portal bauen. Dies ist bereits sehr früh im Spiel möglich, erfordert aber, dass ihr die notwendigen Ressourcen dafür sammelt und das gleich zweimal, denn mit einem einzelnen Portal könnt ihr nichts erreichen.

20x Edelholz : Diese Holzsorte erhaltet ihr durch das Fällen von Birken und Eichen , wofür ihr eine Bronzeaxt benötigt. Das Edelholz kann überall im Wald gefunden werden, unabhängig davon, ob es sich um einen Schwarzwald, Dunkelwald oder Auenwald handelt. Außerdem könnt ihr Edelholz bei Schiffswracks an den Küsten des Dunkelwalds finden.

: Diese Holzsorte erhaltet ihr durch das Fällen von , wofür ihr eine benötigt. Das Edelholz kann überall im Wald gefunden werden, unabhängig davon, ob es sich um einen Schwarzwald, Dunkelwald oder Auenwald handelt. Außerdem könnt ihr Edelholz bei Schiffswracks an den Küsten des Dunkelwalds finden. 10x Grauzwergen-Auge : Dieses Material wird regelmäßig aber dennoch per Zufall von Grauzwergen fallen gelassen, die ihr in die ewigen Jagdgründe geschickt habt. Es müssen aber wirklich Grauzwerge sein, die kleineren Vertreter, Graulinge genannt, lassen keine Augen fallen.

: Dieses Material wird regelmäßig aber dennoch per Zufall von Grauzwergen fallen gelassen, die ihr in die ewigen Jagdgründe geschickt habt. Es müssen aber wirklich sein, die kleineren Vertreter, Graulinge genannt, lassen keine Augen fallen. 2x Surtling-Kern: Der Surtling-Kern wird, wie der Name schon verrät, von den Flammenwesen fallen gelassen die Surtlinge heißen. Diese befinden sich meist im Sumpf oder bei Meteoritenkratern. Einfacher und an deutlich mehr Kerne gelangt ihr, wenn ihr in den Wäldern Grabkammern plündert, die ihr leicht an den Skeletten erkennen könnt, die vor dem Eingang Wache halten.

Habt ihr die notwendigen Materialien gesammelt, könnt ihr die beiden Portale an zwei unterschiedlichen Orten erreichen. Gebt ihnen nun nur noch denselben Namen und die beiden Portale sind miteinander verbunden. Einen Haken gibt es aber: Ihr könnt keinerlei Erze und Metalle durch die Portale mitnehmen. Um diese über weite Strecken zu transportieren, müsst ihr ein Schiff oder einen Karren benutzen.