Mit der Anime-Serie Trigun Stampede befindet sich derzeit eine Neuauflage des Kult-Manga von 1995 in Arbeit. Einen ausführlichen Blick auf den kommenden Titel bietet ein kürzlich veröffentlichter Trailer.

Revolverheld Vash wird von Studio Orange neues Leben eingehaucht

Auf Vash the Stampede ist ein gewaltiges Kopfgeld in Höhe von 60 Millionen Doubledollar ausgesetzt. Die beiden Versicherungsagentinnen Meryl und Milly wollen sich diese Summe unter den Nagel reißen und den berüchtigten Gesetzlosen unbedingt zur Strecke bringen. Als sie ihn endlich ausfindig machen, staunen sie nicht schlecht, denn Vash möchte tatsächlich niemandem ein Haar krümmen.

So viel sei zur Story von „Trigun“ verraten, das von Mangaka Yasuhiro Nightow erschaffen wurde. Die Manga-Reihe erschien von 1995 bis 1997 und wurde in insgesamt drei Bänden abgeschlossen. 1998 folgte eine 26 Episoden umfassende Anime-Serie, die von Studio Madhouse („Death Note“) produziert wurde. Hierzulande könnt ihr euch den Anime-Klassiker bei Netflix im Stream anschauen.

Mit „Trigun Stampede“ erscheint im nächsten Jahr eine Neuauflage des Kult-Manga, der von einem komplett neuen Team kreiert wird. Verantwortlich ist diesmal das renommierte Studio Orange, das sich in den letzten Jahren vor allem mit dem Netflix-Anime Beastars einen Namen machte. Wie dieser Titel wird auch die neue Serie rund um Revolverheld Vash ein vollständiger CGI-Anime werden.

Regie führen wird Kenji Mutou („Terror in Tokio“), während Kouji Tajima („Loki“, „The Sandman“) sowohl die Charakterdesigns als auch das Konzeptdesign übernimmt. Mit Yoshitsugu Matsuoka (Kirito in „Sword Art Online“) und Tomoyo Kurosawa (Tina Sprout in „Black Bullet“) sind des Weiteren bereits die Synchronsprecher des erwachsenen beziehungsweise jungen Vash bekannt.

Das offizielle Key Visual zu „Trigun Stampede“ © 2023 Yasuhiro Naito / Shonen Gahosha / “TRIGUN STAMPEDE” Production Committee

„Trigun Stampede“ wird irgendwann 2023 im japanischen TV anlaufen. VoD-Anbieter Crunchyroll bestätigte bereits, die Anime-Serie im Simulcast anbieten zu werden.