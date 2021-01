The Medium: Alle Errungenschaften und Achievements für den 1000er Gamerscore

The Medium: 3 Masken, alle Schmetterlinge und Bilder im Roten Haus – Lösung (Guide)

The Medium: 3 Masken, alle Schmetterlinge und Bilder im Roten Haus – Lösung (Guide)

Um den kompletten Gamerscore von 1.000 und eine vollständige Achievement-Liste bei Steam in „The Medium“ zu erreichen, benötigt ihr folgende Errungenschaften:

Gibt es verpassbare Achievements? Ja, sogar einige. Viele Auszeichnungen erhaltet ihr nur, indem ihr beispielsweise alle Collectibles einer Art sammelt. Schafft ihr das im ersten Durchgang nicht, müsst ihr „The Medium“ noch einmal spielen. Haltet also die Augen offen!

Wir zeigen euch alle Errungenschaften , die PC-Spieler auf Steam und Konsolenspieler auf Xbox One und Xbox Series X/S sammeln können.

The Medium ist das neueste psychologisches Horrorspiel von Entwickler Bloober Team, das exklusiv für Xbox Series und PC erscheint. Wie gewohnt können hierbei entsprechende Achievements errungen und ein Gamerscore für die Microsoft-Plattformen von 1.000 freigeschaltet werden.

The Medium: Die durchmischten Wertungen zum Spiel in der Übersicht

The Medium: 3 Masken, alle Schmetterlinge und Bilder im Roten Haus – Lösung (Guide)

The Medium: Uhrenrätsel – So löst ihr das Rätsel in Thomas‘ Büro – Guide (Lösung)