Starfield: Achievements geleakt – Das verraten die Errungenschaften

In wenigen Wochen erscheint Bethesdas neuestes Sci-Fi-Rollenspiel Starfield. Wer schon vorab einen Blick auf die Trophäen werfen möchte, hat Glück: Die Liste aller Achievements wurde vor einigen Tagen geleakt.

Diese Liste ist mit 50 Errungenschaften einerseits recht überschaubar, andererseits gibt sie schon im Vorfeld einen Einblick auf den Spielinhalt. Die meisten basieren nämlich schlicht auf dem Erfüllen einer bestimmten Quest oder diversen Aufgaben.

Auch wenn hier keine konkreten Story-Details verraten werden – wer sich überraschen lassen will, sollte an dieser Stelle nicht weiterlesen.

Alle Trophäen in Starfield

Noch sind die Errungenschaften ausschließlich auf Englisch zu finden. Da die Bezeichnungen im Deutschen durchaus anders ausfallen können, bleiben wir vorerst bei den Originalbegriffen. Unterteilt ist das Ganze in 5 Kategorien:

Storybasierte Achievements

A Legacy Forged – Schließe „A Legacy Forged“ ab

– Schließe „A Legacy Forged“ ab All That Money Can Buy – Schließe „All That Money Can Buy“ ab

– Schließe „All That Money Can Buy“ ab Entangled – Schließe „Entangled” ab

– Schließe „Entangled” ab Executive Level – Schließe „Executive Level” ab

– Schließe „Executive Level” ab Further Into the Unknown – Schließe „Further Into the Unknown” ab

– Schließe „Further Into the Unknown” ab Guilty Parties – Schließe „Guilty Parties” ab

– Schließe „Guilty Parties” ab High Price to Pay – Schließe „High Price to Pay” ab

– Schließe „High Price to Pay” ab In Their Footsteps – Schließe „In Their Footsteps” ab

– Schließe „In Their Footsteps” ab Into the Unknown – Schließe „Into the Unknown” ab

– Schließe „Into the Unknown” ab Legacy’s End – Schließe „Legacy’s End” ab

– Schließe „Legacy’s End” ab One Giant Leap – Schließe „One Giant Leap” ab

– Schließe „One Giant Leap” ab Surgical Strike – Schließe „Surgical Strike” ab

– Schließe „Surgical Strike” ab The Best There Is – Schließe „The Best There Is” ab

– Schließe „The Best There Is” ab The Devils You Now – Schließe „The Devils You Know” ab

– Schließe „The Devils You Know” ab The Hammer Falls – Schließe „The Hammer Falls” ab

– Schließe „The Hammer Falls” ab Unearthed – Schließe „Unearthed” ab

– Schließe „Unearthed” ab Fixer – Komplettiere 30 Aktivitäten

– Komplettiere 30 Aktivitäten Privateer – Schließe 30 Terminals oder sonstiges Missionen ab

Fraktionsspezifische Achievements

Back to the Grind – Schließe dich Ryujin Industries an

– Schließe dich Ryujin Industries an Deputized – Schließe dich den Freestar Rangers an

– Schließe dich den Freestar Rangers an One Small Step – Schließe dich Constellation an

– Schließe dich Constellation an Rook Meets King – Schließe dich den Crimson Fleet an

– Schließe dich den Crimson Fleet an Supra et Ultra – Schließe dich UC Vanguard an

Außenposten-Achievements

Home Sweet Home – Erbaue einen Außenposten

– Erbaue einen Außenposten Shipping Magnate – Verknüpfe 5 Außenposten mit Frachtverbindungen

– Verknüpfe 5 Außenposten mit Frachtverbindungen I Use Them For Smuggling – Schmuggel erfolgreich Schmuggelware

– Schmuggel erfolgreich Schmuggelware Chief Engineer – Modifiziere ein Schiff

– Modifiziere ein Schiff INdustrialist – Produziere insgesamt 500 Ressourcen an Außenposten

Gefährten-Achievements

The Family You Choose – Rekrutiere 10 separate Gefährten

– Rekrutiere 10 separate Gefährten Starcrossed – Erreiche die maximale Beziehungsebene mit einem Gefährten

Allgemeine Meilensteine

Dust Off – Erreiche Level 5

– Erreiche Level 5 Traveler – Erreiche Level 10

– Erreiche Level 10 Elite – Erreiche Level 25

– Erreiche Level 25 Space Opera – Erreiche Level 50

– Erreiche Level 50 Reach for the Stars – Erreiche Level 100

– Erreiche Level 100 For All, Into the Starfield – Betrete zum ersten Mal den Weltraum

– Betrete zum ersten Mal den Weltraum Fleet Commander – Sammle 10 Schiffe

– Sammle 10 Schiffe Another Bug Hunt – Eliminiere 300 Kreaturen

– Eliminiere 300 Kreaturen Boots on the Ground – Lande auf 100 Planeten

– Lande auf 100 Planeten The Stars My Destination – Besuche alle Sternensysteme

– Besuche alle Sternensysteme Stellar Cartography – Besuche 20 Sternensysteme

– Besuche 20 Sternensysteme Cyber Jockey – Umgehe 50 digitale Schlösser

– Umgehe 50 digitale Schlösser Dark Matter – Eliminiere 300 menschliche Feinde

– Eliminiere 300 menschliche Feinde Jacked In – Greife auf 50 Computer zu

– Greife auf 50 Computer zu Life Begate Life – Sammle 500 organische Ressourcen

– Sammle 500 organische Ressourcen Replicator – Stelle 100 Gegenstände her

– Stelle 100 Gegenstände her Rock Collection – Sammle 500 anorganische Ressourcen

– Sammle 500 anorganische Ressourcen Soldier of Fortune – Modifiziere 50 Waffen

– Modifiziere 50 Waffen Thirst for Knowledge – Lese 20 Skill-Magazine

– Lese 20 Skill-Magazine War of Angels – Sammle 20 Quantenessenzen

Was verraten die Achievements?

Ein paar Details gibt die Auflistung schon her. So werden Ressourcen in organisch und anorganisch unterteilt und es gibt Skill-Magazine, die euch neue Fähigkeiten beibringen. Dabei könnt ihr bis Level 100 aufsteigen.

Außerdem wird es ein Achievement für jede Gruppierung (Ryujin Industries, Freestar Rangers, Constellation, Crimson Fleet, UC Vanguard) geben, der ihr euch anschließen könnt. Neben der Hauptstory, werden zudem verschiedene Missionstypen verfügbar sein.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Lange müsst ihr euch nicht mehr gedulden, bis ihr selbst auf Trophäenjagd gehen könnt. „Starfield“ erscheint am 6. September 2023 für Xbox Series X/S und PC. Allerdings gibt es einen Early Access, mit dem ihr schon fünf Tage eher loslegen könnt. Alles, was ihr sonst noch wissen müsst, erfahrt ihr in unserer Komplettlösung.