In Life is Strange: True Colors könnt ihr wie bereits in den Vorgängern verschiedene Errungenschaften freischalten. Wir geben euch die komplette Liste aller Trophäen, die ihr in True Colors freischalten könnt und auch, was dafür nötig ist.

Alle Trophäen in Life is Strange: True Colors – Liste

„Life is Strange: True Colors“ zählt insgesamt 41 Trophäen, die sich wie folgt unterteilen lassen:

34x Bronze

6x Gold

1x Platin

Ja ihr seht richtig, es gibt keinerlei Silber-Trophy, dafür allerdings eine Vielzahl an Bronzetrophäen.

Wie schwer ist Platin? Wie ihr bereits erahnen könnt, ist das Freischalten der begehrten Platintrophäe nicht schwer. Denn um das höchste Achievement zu erlangen, müsst ihr lediglich alle Erinnerungen sammeln und kleinere Nebenaktivitäten erfolgreich abschließen.

Tipp: Dafür solltet ihr euch aufmerksam in eurer Umgebung umsehen, bestenfalls mit eurer Emotionssicht. Nehmt euch dann diese Liste zur Hand und erhaltet so einen Hinweis darauf, worauf ihr in dem Kapitel achten müsst, um den entsprechenden Gegenstand oder die richtige Person zu finden.

Platin

Haven-Expertin Sammle alle Trophäen in Life is Strange: True Colors.



Gold

Emotionale Enthusiastin Finde alle Erinnerungen in Kapitel 1.



Amateur-Archäologin Finde alle Erinnerungen in Kapitel 2.



Erinnerungssammlerin Finde alle Erinnerungen in Kapitel 3.



Emotionale Archäologin Finde alle Erinnerungen in Kapitel 4.



Emotionale Ausgrabung Finde alle Erinnerungen in Kapitel 5.



Haven-Historikerin Finde alle Erinnerungen in Life is Strange: True Colors.



Bronze

Riss Untersucht in Gabes Wohnung die Emotion hinter dem Riss in der Wand.



Ein Brief an Riley Findet den Brief für Riley und untersucht die damit verbundene Emotion.



Officer Fisch Schaut euch die Visitenkarte an und erforscht die Erinnerung dahinter.



Kopfzahl Begutachtet den Helm mitsamt seiner Erinnerung.



Telefon Findet das Telefon mit der verbunden Erinnerung.



Ich dachte, ich könnte das Monster jagen Beendet das erste Kapitel von Life is Strange: True Colors.



Keine Almosen Sammelt die Erinnerung mit dem Mietcheck ein.



Regenschirm Findet die Erinnerung die an den Regenschirm gebunden ist.



Team Mampf-Bot Untersucht das T-Shirt im Blumenladen.



Profitipp Begutachtet die Gummibären in der Wohnung mitsamt ihrer Erinnerung.



Zeit für etwas Neues Findet den Button mitsamt Erinnerung auf dem Dachgarten.



Hund gefunden! Helft dem Mann, seinen Hund wiederzufinden.



Diesen Unbekannten im Plattenladen könnt ihr wieder mit seinem Hund vereinen. © PlayCentral

Vogelbeobachtung Helft der Frau, den gesuchten Vogel zu finden.



Etwas, das man aufbaut Beendet das zweite Kapitel von Life is Strange: True Colors.



Höllentaucher Findet Jeds Jacke und die dazugehörige Erinnerung.



Ethans Dollar Untersucht den Dollar, welchen Ethan während des LARPs hat fallen lassen.



Und wie fühlen sie sich dabei? Findet die Erinnerung mit dem Erinnerungszettel.



Aufrecht und über Tage Findet die Erinnerung mit dem alten Papier.



Valkyries Napf Sammelt die Erinnerung um Valkyries Mahlzeit ein.



Ohrwurmjägerin Helft der jungen Frau das richtige Lied zu finden.



Etwas begraben Beendet das dritte Kapitel von Life is Strange: True Colors.



Ich bin dabei Begutachtet die Erinnerung mit dem Schlagzeug.



Stolzer Elternteil Findet und begutachtet den CIT-Sticker.



Vor den Augen aller und Gott Untersucht das Mikrofon hinter der Bühne.



Gepresste Rose Findet die gepresste Rose in Alex Wohnung und die damit verbundene Erinnerung.



Geburtstagsjunge Untersucht die Erinnerung mit dem Polaroid Bild.



Genau 731 Helft dem Mann dabei die richtige Anzahl an Jelly Beans zu ermitteln.



Nicht rückgängig zu machen Beendet das vierte Kapitel von Life is Strange: True Colors.



Furchteinflößende Nachrichten Findet die Schlüssel und untersucht die Erinnerung die daran haftet.



Eine Art Streit Sammelt die Visitenkarte mitsamt ihrer Erinnerung ein.



Gitarrensaiten Findet die Gitarrensaiten auf dem Bett.



Wo der Teufel schläft Findet Mr. Chens Kette.



Du bist jetzt ein Höllentaucher Findet Mr. Chens Jacke in Alex Apartment.



Das einzige Versprechen ist Abenteuer Beendet das fünfte Kapitel von Life ist Strange: True Colors.



