Silent Hill-Fans hoffen sehnsüchtig auf einen neuen Teil, aber auch der aktuelle Funken wurde nun wohl offiziell zerschlagen. Nachdem The Medium-Entwicklerstudio und Konami angekündigt haben, zusammen zu arbeiten, dachten viele, jetzt wäre es endlich so weit. Dann gab es auch noch zwei Leaks zu offenbar geplanten Horrorspielen, von denen eines – so die Hoffnung einiger Fans – ein neues Silent Hill gewesen sein könnte. Aber jetzt bestätigt Bloober Team in einem Statement, dass die beiden Konzepte so gar nicht mehr in Entwicklung sind.

The Medium-Entwicklerstudio macht Hoffnung auf neues Silent Hill zunichte

Darum geht’s: Vor Kurzem wurde erst bekannt gegeben, dass Konami (Rechteinhaber der „Silent Hill“-Marke) und Entwicklerstudio Bloober (Macher des Horrorspiels „The Medium“) gemeinsame Sache machen. Anschließend sind offenbar durch eine europäische Förderseite auch noch drei Spiele-Konzepte geleakt. Aus einem davon wurde „Layers of Fear 2“, aus einem anderen hätte ein neues „Silent Hill“ werden können.

Bloober-Statement zerstört Hoffnung: In einem Statement gegenüber IGN hat das Entwicklerstudio nun erklärt, was es mit den Konzepten auf sich hat. Aus dem ersten namens „H2O“ wurde „Layers of Fear 2“. Vom zweiten namens „Dum Spiro“ haben die Entwickler*innen lieber wieder Abstand genommen, unter anderem wegen des speziellen Settings in einem jüdisch-polnischen Getto im Zweiten Weltkrieg.

„Nach vielen Iterationen von Dum Spiro haben wir beschlossen, dass wir es im Moment nicht in einer Form abliefern könnten, die angemessen sensibel mit dem Thema umgeht und gleichzeitig kommerziell sinnvoll wäre.“

Das dritte Konzept namens „Black“ wurde in seiner ursprünglich geplanten Form ebenfalls eingestampft. Es befinde sich momentan zwar noch ein Spiel mit diesem Codenamen in Entwicklung, es sei aber mittlerweile ein ganz anderes Projekt geworden als das, wovon in den letzten Tagen im Netz zu lesen war. Eine eindeutige Absage erteilt Bloober Team CMO Tomasz Gawlikowsk einem „Silent Hill“-Spiel allerdings nicht und es bleibt unklar, was mit der Marke bei Konami passiert.

Insgesamt arbeitet das Entwicklerstudio Bloober an zwei Projekten. Eines davon befinde sich momentan noch in der Pre-Production-Phase und das andere sei bereits in der Produktion. Beide seien größer als „The Medium“, aber beide würden nicht auf Themen oder Grundideen basieren, die in den letzten Tagen online herumgereicht wurden.

