The Mandalorian: Xbox-Controller zur Serie angekündigt, so teuer wie Beskar-Stahl

Nachdem erst kürzlich ein Xbox-Controller mit passendem Design zu Star Wars Squadrons vorgestellt wurde, gibt es jetzt eine weitere Ausführung des allseits beliebten Xbox-Controllers, die in eine ähnliche Kerbe schlägt und sich an Star Wars anlehnt.

Genauer gesagt handelt es sich hierbei um eine sagenhafte Ausführung, die von einem Rüstungsschmied der Mandalorianer angefertigt wurde. Denn wie wir alle wissen, zocken auch Mandalorianer in ihrer Freizeit auf der Xbox-Konsole, obgleich diese selbstredend immerzu rar gesät ist.

Das Kombi-Set „Mandalorian Wireless Xbox Controller und Xbox Pro Ladeständer im Set“ entspringt also The Mandalorian, der ersten Live-Action-Serie zum „Star Wars“-Universum, die am 30. Oktober 2020 mit der 2. Staffel durchstartet.

Mandalorian Wireless Xbox Controller und Xbox Pro Ladeständer im Set

Microsoft bestätigt, dass wir uns über eine benutzerdefinierte Tastenzuweisung, eine magnetische Ladestation und doppelte Wireless-Reichweite freuen dürfen. Dass der Controller aus echtem Beskar-Stahl gefertigt wurde, haben sie wohl besser verschwiegen, damit das Imperium nicht davon Wind bekommt und alle Controller auf einmal bestellt – diese alten Scammer.

Aufgrund der besonderen Legierung, die in unserer Galaxie eigentlich gar nicht existiert, ist der Preis selbstredend nicht von schlechten Eltern. Mit 189,99€ benötigen wir also ein stattliches Sümmchen, von dem sich Desinteressierte schon fast eine neue Konsole kaufen könnten. Aber um in den Genuss eines mandalorianischen Controllers zu kommen, würden manche sogar ihr Erstgeborenes verkaufen.

Falls ihr euch nun fragt, wann ihr dieses Schmuckstück vorbestellen und kaufen könnt, müsst ihr euch noch etwas gedulden. Die Preorder im Microsoft-Store ist noch nicht gestartet. Verfügbar ist der Xbox-Controller mit Ladestation ab dem 31. Dezember 2020 um 0 Uhr. Vor 2021 werdet ihr ihn demnach wohl nicht in Händen halten.

