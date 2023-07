Zelda Tears of the Kingdom: Zwei Tricks beim Kochen verbessern eure Gerichte

Um in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wieder Herzen zu generieren oder andere nette Effekte zu erhalten, können wir unseren Kochtopf auspacken. Mit diesem lassen sich unterschiedlichste Gerichte zaubern.

In einer Liste mit allen Rezepten haben wir euch bereits verraten, welche Gerichte Link kochen kann. Doch es gibt noch zwei weitere Tricks, wie ihr all die Gerichte, die ihr aus Lebensmitteln herstellt, verbessern könnt.

Zelda Tears of the Kingdom: So verbessert ihr euch beim Kochen

Welche Tricks gibt es, um die Gerichte zu verbessern? Die beiden Tricks, die wir euch verraten, sind wirklich auf jedes Gericht anzuwenden, mit dem ihr Nahrung herstellen könnt. Dazu zählen die folgenden Dinge:

Hinzufügen eines Goldenen Apfels

Um den Blutmond herum kochen

Was bringt der Goldene Apfel? Mit dem Goldenen Apfel als Zusatz stellen Gerichte noch mehr Herzen wieder her oder verstärken sogar ihren Effekt, den sie nach dem Kochen erhalten.

Die Äpfel gibt es an jedem Baum zu finden, an dem auch normale Äpfel wachsen. Es besteht eine geringe Chance, dass statt der normalen Äpfel ein goldener Apfel am Baum hängt.

Was ist mit dem Blutmond? Die Nacht, in der sämtliche Monster wieder respawnen, kann einem Angst und Bange machen. Doch sie ist zusätzlich dafür gut, dass gekochte Gerichte noch stärkere Effekte haben.

Allerdings müsst ihr euch dafür beeilen, denn die Verstärkung gilt nur, wenn ihr von 23:30 Uhr bis um 0:30 Uhr den Herd anschmeißt. Gemeint ist damit die Zeit im Spiel, die euch am Bildschirmrand angezeigt wird.

Ihr habt also eine Ingame-Stunde Zeit, eure Gerichte zu kochen. Dabei ist es egal, ob ihr die Sequenz mit dem Blutmond überspringt.

Um ein Gericht zu kochen, müsst ihr eure Zutaten in einen Topf über einer Feuerstelle geben. Wählt dafür unterschiedliche Zutaten aus, die ihr in die Hand nehmt, und lasst sie in den Topf fallen.

Vermischt dabei bloß nicht Nahrungsmittel mit Monsterzutaten wie die Zitterlibelle, sondern kommt ein ungenießbares Gericht dabei heraus!