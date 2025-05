The Last of Us Staffel 2 – Die Bedrohung durch die Seraphiten und neue Propheten

In der zweiten Staffel der HBO-Serie „The Last of Us“ wird die postapokalyptische Welt weiter erforscht, wobei die menschlichen Instinkte und Überlebensstrategien im Mittelpunkt stehen. Die Serie, die auf dem gleichnamigen Videospiel basiert, hat mit ihrer Darstellung der düsteren Realität einer kollabierten Gesellschaft viele Zuschauer in ihren Bann gezogen. Eine der bemerkenswerten Entwicklungen in der neuen Staffel ist die Einführung der Seraphiten, einer religiösen Gruppe, die scheinbar friedlich ist, aber schnell als gefährlich entlarvt wird.

Die Seraphiten in Staffel 2

Wer sind die Seraphiten und was macht sie so gefährlich? Die Seraphiten, auch als „Narben“ bekannt, stellen eine tief religiöse Sekte dar, die in Seattle agiert. Anfangs wirken sie harmlos, vor allem, als die WLF, eine andere Gruppe, sie attackiert. Doch bald wird klar, dass sie einer mysteriösen Prophetin folgen und bereit sind, grausame Taten im Namen ihres Glaubens zu begehen.

Ellie und Dina, zwei der Hauptfiguren, stoßen in Seattle auf die Leichen von Seraphiten, was Ellies Entschlossenheit, gegen Abby und ihre Gruppe vorzugehen, verstärkt. Doch als sie auf die verstümmelten Leichen von WLF-Soldaten stoßen und die Worte „Fühle ihre Liebe“ in Blut an der Wand sehen, wird klar, dass die Seraphiten nicht nur Opfer sind, sondern auch gnadenlos kämpfen.

Ein prophetisches Geheimnis

Was bedeutet Ellies Entdeckung über die Propheten der Seraphiten? In der zweiten Staffel entdecken Ellie und Dina Propaganda der Seraphiten, die eine weiße Frau als Prophetin darstellen. Die Staffel endet jedoch mit einer überraschenden Wendung, als ein Kunstwerk eine schwarze Frau als Prophetin zeigt, was Ellie zu der Frage veranlasst: „Gibt es mehr als eine?“ Diese Enthüllung öffnet die Tür zu Spekulationen über die interne Struktur der Seraphiten und ihre Anführer.

Im Videospiel „The Last of Us Part II“ existiert nur eine Prophetin, die vor Ellies Ankunft in Seattle stirbt, was einen Krieg zwischen den Seraphiten und der WLF auslöst. Die Serie könnte jedoch einen anderen Weg einschlagen, indem sie mehrere Propheten oder Fraktionen einführt, was das Potenzial für neue Konflikte und Entwicklungen in der dritten Staffel erhöht.

Auswirkungen auf die weitere Handlung

Wie könnte diese Änderung die dritte Staffel beeinflussen? Die Einführung mehrerer Propheten könnte die Dynamik zwischen den Seraphiten und der WLF entscheidend verändern. Anstatt dass die Ältesten die Kontrolle übernehmen, könnte eine neue Prophetin auftreten, die möglicherweise eine aggressivere Haltung gegenüber der WLF einnimmt. Diese Entwicklung könnte auch Abbys Geschichte beeinflussen, insbesondere angesichts ihrer Rolle im Finale der zweiten Staffel.

Während die Serie einige der bedeutendsten Momente der Seraphiten aus dem Spiel nachbilden könnte, wird erwartet, dass sie auch neue Erzählstränge und Charakterentwicklungen einführt. Fans dürfen gespannt sein, wie sich diese Änderungen auf die Beziehungen und Konflikte in der Serie auswirken werden.

Hast du Ellies Bemerkung über die möglichen Propheten der Seraphiten bemerkt? Welche Auswirkungen glaubst du, wird diese Änderung auf die Handlung der dritten Staffel haben? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit uns!