The Last of Us 2

© Sony Interactive Entertainment/Naughty Dog

Vor wenigen Tagen erst erklärten Sony und Naughty Dog, dass The Last of Us 2 auf unbestimmte Zeit verschoben wird. Infolgedessen unternimmt Sony nun einige Anpassungen im PlayStation Store. Vorbestellung im PS Store nicht mehr möglich Das Spiel ist nicht mehr im PlayStation Store gelistet. Wollt ihr auf die bisherige Produktseite, werdet ihr nur mit einer Fehlermeldung begrüßt. Das heißt im Umkehrschluss: Ihr könnt „The Last of Us 2“ von nun an nicht mehr digital im PS Store vorbestellen. Das eigentliche Release-Datum war eigentlich der 29. Mai 2020 – nun müssen wir allerdings eine unbestimmte Zeit warten bis der Release erfolgt. Laut eigenen Angaben von Naughty Dog befinde man sich mit der Entwicklung auf der Zielgeraden. Was passiert mit meiner bereits getätigten Vorbestellung? Sony zieht die schon getätigten Vorbestellungen Berichten zufolge erstmal zurück. Alle, die das Spiel bereits im PlayStation Store vorbestellt haben, bekommen den Kaufpreis automatisch erstattet. Voraussichtlich wird Sony euch dafür PSN-Guthaben anbieten. Sony dürfte das Spiel wieder im PS Store listen, sobald es ein neues Release-Datum gibt. The Last of Us 2: Könnte die digitale Version schon früher erscheinen? Vorbestellung bei Amazon wieder möglich Vor einiger Zeit vermeldeten wir, dass der große Onlinehändler die Vorbestellungen der physischen Versionen von „The Last of Us 2“ ebenfalls pausierte. Nun könnt ihr dort aber wieder zugreifen und euch die Standard oder die Special Edition sichern. Die Collector’s Edition ist beim Versandriesen momentan ausverkauft. Gitarren-Gameplay geleakt Um die Wartezeit ein wenig zu versüßen, wurden einige wunderschöne Screenshots veröffentlicht. Doch das war noch nicht alles. Es kursierte außerdem neues, geleaktes Gameplay-Material, dass erneut zeigt, wie viel Herzblut die Entwickler in die Details stecken. Das Video selbst wurde bereits wieder gelöscht, dennoch können wir euch einige Screenshots daraus zeigen (via DualShockers). Zu sehen ist Ellie, die mit ihrer Gitarre im Zuschauerraum eines Theaters sitzt. Allem Anschein nach können wir sogar selbst die Saiten zupfen. © Sony Interactive Entertainment/Naughty Dog © Sony Interactive Entertainment/Naughty Dog Wie steht es um eine Demo? Nun, da wir noch länger auf „The Last of Us 2“ warten müssen, erhoffen sich viele wohl wenigstens eine Demo im PS Store als Trostpflaster. Allerdings findet Naughty Dog dafür klare Worte, die eure Hoffnungen zerstören werden. Mehr dazu lest ihr in dieser News. Bist du ein echter The Last of Us-Experte? Schritt 1 von 20 5% Fangen wir leicht an: Wer sind die beiden Protagonisten von The Last of Us? Kratos & Atreus Link & Zelda Joel & Ellie

Wie heißt die parasitäre Pilzart, die für die Virusinfektionen in The Last of Us verantwortlich ist? Otapostasis Cordyceps Cynara cardunculus

Wie lange ist das Virus schon ausgebrochen als sich Joel und Ellie auf die Reise begeben? 10 Jahre 15 Jahre 20 Jahre

Was ist das Besondere an Ellie? Sie ist immun gegen das Virus Sie kennt das einzige Gegenmittel Sie verfügt über ein fotografisches Gedächtnis

Wie heißt Ellies Mutter? Sarah Anna Claire

Wie alt ist Ellie als sie mit Joel unterwegs ist? 12 13 14

Welche infizierten Feinde treten NICHT im ersten The Last of Us auf? Bloater Clicker Shambler

Die Kontrolle über welche Person übernimmt man NICHT im Spiel? Tess Sarah Ellie

Wie hat Joel seine Tochter verloren? Durch den Biss eines Infizierten Durch den Schuss eines Soldaten Sie wurde von einem Truck angefahren

Wie heißt Ellies Freundin, die sie im Story-DLC Left Behind kennenlernt? Sarah Riley Dina

Was passiert in Left Behind? Ellie und Riley küssen sich und sie werden beide von Infizierten gebissen Ellie und Riley küssen sich und nur Riley wird von einem Infizierten gebissen Riley will Ellie küssen, wird von ihr aber weggestoßen

Was soll zu The Last of Us noch veröffentlicht werden? Eine TV-Serie Ein Kinofilm Ein Theaterstück

Wo lernen sich Joel und Ellie kennen? Jackson Seattle Boston

Tess ist eine gute Freundin von Joel. In einer früheren Produktionsphase des Spiels war jedoch eine alternative Geschichte vorgesehen. Welche Rolle nahm Tess dort ein? Eine Ärztin Die Antagonistin Ellies Mutter

Warum will Joel verhindern, dass Ellie operiert wird? Immerhin könnte ein Heilmittel für die Bevölkerung entwickelt werden. Sie würde ihr Gedächtnis verlieren Die Ärzte wollen sie in Wahrheit absichtlich infizieren Die Operation hätte ihren Tod zur Folge

Wie heißt die Fraktion von Überlebenden, die in The Last of Us oft vorkommt? Dragonflies Fireflies Ladybugs

Was ist das Besondere an Bloatern? Ergreift der Bloater jemanden, wird man sofort getötet Sie sind immun gegen Feuer Sie sind besonders schnell

Wieso sucht Joel seinen Bruder Tommy auf? Tommy kennt einen Geheimweg, der sicher an einer Horde Infizierter vorbeiführt Tommy soll die beiden mit wirkungsvollen Waffen ausstatten Tommy weiß, wo die Fireflies sind und soll Ellie dorthin bringen

Joel und Ellie reisen quer durch die USA. In welcher Reihenfolge besuchen sie die verschiedenen Orte? Boston, Lincoln, Pittsburgh, Jackson City, Colorado, Whitefish Lake, Salt Lake City Jackson City, Pittsbugh, Boston, Lincoln, Whitefish Lake, Colorado, Salt Lake City Boston, Jackson City, Colorado, Pittsburgh, Lincoln, Whitefish Lake, Salt Lake City

The Last of Us lassen sich für das Crafting-System Gegenstände aufsammeln. Was braucht man, um ein Medipack herzustellen? Stoff und Spritze Verband und Medizin Lumpen und Alkohol



KOMMENTARE

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

News & Videos zu The Last of Us 2

The Last of Us 2: Könnte die digitale Version schon früher erscheinen?

The Last of Us 2: Wunderschöne Screenshots trösten über Verschiebung hinweg

Coronavirus: Release von The Last of Us 2 auf unbestimmte Zeit verschoben

The Last of Us 2: Amazon stoppt Vorbestellungen

The Last of Us 2: Mitarbeiter vermelden extreme Crunchtime trotz Verschiebung

The Last of Us 2 kann auf der PAX East wegen Coronavirus nicht angespielt werden