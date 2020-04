The Last of Us 2

Zahlreiche Fans warten sehnsüchtig auf The Last of Us 2. Mit dem 29. Mai wird die Wartezeit jedoch nicht beendet zu sein, denn der eigentlich auf diesen Tag gesetzte Releasetermin wurde von Sony und Naughty Dog erneut verschoben. Aufgrund der Corona-Krise und damit verbundenen logistischen Problemen müssen wir also noch länger auf Ellies Rachefeldzug warten. Ein neues Datum gibt es derzeit nicht. Coronavirus: Release von The Last of Us 2 auf unbestimmte Zeit verschoben The Last of Us 2: Ellie und Joel auf neuen Bildern Doch immerhin vertröstet Naughty Dog uns mit wunderschönen, neuen Screenshots, die ein wenig die Trauer über die Verschiebung vergessen lassen und uns nochmals vorhalten, was für ein hübsches Spiel uns erwarten wird. Insgesamt acht Bilder wurden veröffentlicht, die Ellie, Joel, Tommy, Dina und verschiedene, hübsche Landschaften zeigen. Ellie scheint im Laufe des Abenteuers des Öfteren mit dem Pferd unterwegs zu sein. Immerhin wird sie mit dem nützlichen Huftier in unterschiedlichsten Gebieten gezeigt. © Sony Interactive Entertainment/Naughty Dog © Sony Interactive Entertainment/Naughty Dog © Sony Interactive Entertainment/Naughty Dog © Sony Interactive Entertainment/Naughty Dog © Sony Interactive Entertainment/Naughty Dog © Sony Interactive Entertainment/Naughty Dog © Sony Interactive Entertainment/Naughty Dog

