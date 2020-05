In den vergangenen Wochen sind bei Reddit und auf YouTube umfangreiche Gameplay-Ausschnitte zu The Last of Us 2 aufgetaucht, die einige gravierende Spoiler enthalten. Mittlerweile wurde die Hauptperson identifiziert, die für diesen Leak verantwortlich ist. Wie es heißt, stehe diese nicht mit Entwickler Naughty Dog oder Sony Interactive Entertainment in Verbindung.

Die Entwickler von Naughty Dog zeigten sich nach dem Auftauchen der Videos im Netz enorm enttäuscht und brachten in einem offiziellen Statement ihren Unmut zum Ausdruck:

The Last of Us 2: Massive Spoiler aufgetaucht, Naughty Dog meldet sich zu Wort

„Spoiler werden nicht euer Erlebnis in The Last of Us 2 zerstören!“

Synchronsprecher Troy Baker, der in „The Last of Us 2“ wieder Joel seine Stimme leihen wird, hat im Rahmen eines Live-Q&A auf Instagram über die Kontroverse gesprochen und versucht die Sorgen der Fans zu lindern. Schließe handle es sich dabei um ein Spiel, das man selbst erleben müsse. Einige geleakte Screenshots werden die Entwicklungszeit von über sechs Jahren und die Erfahrungen, die Fans darin erleben werden, nicht rückgängig machen können.

„Oh Mann, das spielt keine Rolle. Seht mal, wenn ihr denkt, dass das Spiel durch ein paar Screenshots ruiniert werden kann … wirklich? Ein Studio mit mehr als 30 Jahren der Entwicklung, mit so vielen Auszeichnungen, an ihrem Gürtel, dass sie es nicht einmal schaffen sie alle in einen Trophäenschrank zu stellen“, so Baker.

„Das ist das größte und ehrgeizigste Spiel, das sie jemals gemacht haben. Glaubt ihr wirklich, dass diese Erfahrung durch ein paar Screenshots rückgängig gemacht werden kann? Denkt ihr, dass sechs Jahre Entwicklung dadurch rückgängig gemacht werden können? Es ist ein Spiel, es ist ein Spiel. Ihr müsst es selbst erleben. Das ist alles was ich sagen werden.“

Ihr solltet euch natürlich trotzdem in jedem Fall vor Spoilern in Acht nehmen, die auf YouTube, Reddit und den sozialen Medien auf euch warten können. Einige davon sollen zwar nicht der Wahrheit entsprechen, andere beinhalten aber sehr wohl wichtige Details zu der Story. Möchtet ihr also nicht vorab gespoilert werden, surft unbedingt mit der nötigen Vorsicht durch das Internet.

Zum Glück könnt ihr schon bald selbst Hand anlegen, da „The Last of Us 2“ nach mehreren Verschiebungen am 19. Juni 2020 exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen wird.

