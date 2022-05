Billy Butcher und The Boys sind zurück: Die recht brutale und von Fans gefeierte Superhelden-Serie mit Karl Urban geht endlich mit der lang erwarteten 3. Staffel weiter. Zum baldigen Start der neuen Folgen wurde kürzlich bereits ein neuer Look der Boys mit Butcher, MM, Frenchie und Kimiko präsentiert.

Jetzt legt Amazon nach und zeigt einen neuen Trailer, der einige Fragen aufwirft: Zeigt Homelander etwa Reue und wird plötzlich zum geläuterten Superheld? Butcher bekommt erstmals eigene Superkräfte … und wer ist der Soldier Boy?

Wann geht The Boys Staffel 3 an den Start? Die neuen Folgen von „The Boys“ sind ab dem 3. Juni 2022 bei Amazon Prime Video abrufbar. Die neuen 8 Episoden werden jedoch nicht alle auf einmal gezeigt. Zum Auftakt gibt es gleich drei Folgen am Stück, die restlichen Folgen erscheinen wöchentlich bis zum großen Finale der 3. Staffel am 8. Juli 2022.

Neue Story-Details: So geht es in The Boys Staffel 3 weiter

In einer Welt, in der die zahlreichen Superhelden ihre besonderen Fähigkeiten nicht immer zum Wohle der Menschheit einsetzen, sondern vielmehr skrupellos sind und auch vor Mord nicht zurückschrecken, setzt sich Ex-Spion Billy Butcher (Karl Urban) mit einer Gruppe von Mitstreitern, genannt „The Boys“, dagegen.

Gemeinsam versuchen sie mit allen Mitteln, die korrupten Superhelden, genannt The Seven, zur Strecke zur bringen. Deren Anführer Homelander (Antony Starr) zieht mit seinen Supes plündernd und mordend durch die Stadt – und nehmen bei der Verbrechensbekämpfung zivile Opfer als Kollateralschäden hin.

Während der 2. Staffel befanden sich Butcher und seine Boys auf der Flucht vor dem Gesetz. Sie wurden von den Supes gejagt, während sie sich neu formieren mussten, um zum Gegenschlag gegen Vought auszuholen.

The Boys: Erster blutiger Trailer zu Staffel 3 teasert Ankunft von Soldier Boy

Zu Beginn der 3. Staffel zieht ein neuer Superheld in die Geschichte ein, der erstmals von Vought selbst erschaffen wurde: Soldier Boy und sein Team Payback. Kenner der Comics dürfen sich zudem auf eine Herogasm-Adaption im Laufe der neuen Staffel freuen. Darin ziehen sich die Akteure für mehrere Tage auf eine einsame Insel zurück, wo sie sich mit Sex, Drogen und Partys austoben.

Inzwischen wurde die offizielle Story zu Staffel 3 bekannt gegeben:

„Ein Jahr lang herrschte Ruhe. Homelander ist gefügig. Butcher arbeitet für die Regierung und wird, von allen möglichen Personen, ausgerechnet von Hughie beaufsichtigt. Aber beiden Männern juckt es in den Fingern den Frieden und die Ruhe in Blut und Knochen zu verwandeln. Als The Boys von einer mysteriösen Anti-Supe Waffe erfahren, kommen sie mit The Seven in Konflikt, starten einen Krieg und verfolgen die Legende des ersten Superhelden: Soldier Boy.“

Bereits vorab wurden die beiden Neuzugänge Jensen Ackles als Soldier Boy und „The Walking Dead“-Star Laurie Holden als Crimson Countess bestätigt. „The Boys“ stammt von „Preacher“-Macher Eric Kripke und basiert auf den gleichnamigen Comics von Garth Ennis („Preacher“). Hier könnt ihr den neuen Trailer noch einmal im Original sehen:

Derweil baut Amazon das „The Boys“-Universum mit einer animierte Anthologieserie The Boys Diabolical als erstes Spin-off aus. Die neue Serie ist seit März bei Prime Video abrufbar und dürfte nur der Anfang von weiteren Spin-offs sein.

