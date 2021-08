Der Amiga 500 wird zur Minikonsole: The A500 Mini

Der Klassiker Amiga 500 wird zur Minikonsole. Ganz im Stile des SNES-Mini von Nintendo oder The C64 Mini wird nun auch der Amiga 500 in einer kleineren Version neu aufgelegt. Verantwortlich dafür zeigt sich das britische Unternehmen Retro Games, die aktuell am The A500 Mini basteln.

Im Paket enthalten, das in Deutschland von Koch Media vertrieben wird, sind neben der eigentliche Minikonsole eine klassische 2-Button-Maus (USB-Kabel) und ein Gamepad mit 8 Buttons (USB-Kabel).

Das Gerät hat zwar eine dekorative Tastatur, doch um eine Tastatur verwenden zu können, muss man extern eine anstecken. Die Tastatur des The A500 Mini funktioniert also nicht. Mitgeliefert wird außerdem ein HDMI-Kabel.

© Retro Games/Koch Media

Welche Spiele bietet der A500 Mini?

Wie bei jeder Minikonsole wird auch dem Amiga 500 Mini mit einer Handvoll Spiele ausgestattet. Diese sind vorinstalliert, insgesamt kommen wir also auf 25 Games. Unter den Spielen befinden sich Klassiker wie „Worms“, „Another World“ oder das beliebte „Simon the Sorcerer“. Von den Games sind aktuell 12 Stück bekannt:

Alien Breed 3D

Another World

ATR: All Terrain Racing

Battle Chess

Cadaver

Kick Off 2

Pinball Dreams

Simon the Sorcerer

Speedball 2: Brutal Deluxe

The Chaos Engine

Worms: The Director’s Cut

Zool: Ninja of the „Nth“ Dimension

Das Userinterface des The A500 Mini © Retro Games/Koch Media

Und das Schöne ist: ihr könnt sogar ein USB-Stick anschließen und eure eigenen ROMs laden, sodass hier erst einmal keine Grenzen gesetzt sind. Die Technik ermöglicht vollständigen WHDLoad-Support und klassische, emulierte Speicherstände.

Als Sonderextras könnt ihr zwischen 50 und 60 Hertz wählen und ein CRT-Filter lässt sich ebenfalls dazuschalten. Die Konsole soll im Frühjahr 2022 erscheinen, in Deutschland erscheint sie am 31. März 2022 und im Preis liegt sie hier bei 129,99€. Ihr könnt sie ab sofort vorbestellen!