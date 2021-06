Tell Me Why: Xbox-Exclusive jetzt kostenlos dank Pride Month

Tell Me Why

© Microsoft/Dontnod

Im Juni wird international der Pride Month gefeiert. Auch in der Welt der Videospiele wird Toleranz gezeigt und viele hissen als Zeichen gegen Hass die Regenbogenflagge. Gerade Microsoft ist seit Jahren immer sehr aktiv dabei und hat dieses Jahr eine besondere Aktion geplant. Das exklusive Adventure Tell Me Why ist ab sofort und noch den gesamten Juni 2021 über komplett kostenlos auf Xbox Series X/S, Xbox One und PC verfügbar. Tell Me Why jetzt für immer kostenlos abstauben Das Besondere an der Aktion von Microsoft ist: Ihr könnt „Tell Me Why“ jetzt nicht nur im Juni kostenlos spielen. Habt ihr das Spiel einmal aktiviert, dann gehört es euch für immer und ihr könnt es spielen, wann immer ihr wollt – komplett unabhängig von Xbox Game Pass oder Xbox Live Gold. Xbox Series S kaufen (Saturn) Xbox Series S kaufen (Otto.de) Xbox Series S kaufen (MediaM) Xbox Series S kaufen (Amazon) Auf der Xbox Series X/S und der Xbox One könnt ihr einfach in den Microsoft Store und dort das Spiel kostenlos eurer Bibliothek hinzufügen. Über diesen Link könnt ihr das Spiel auch direkt von eurem Smartphone aus kaufen. Auf dem PC könnt ihr ebenfalls den Microsoft Store verwenden oder „Tell Me Why“ auf Steam eurer Bibliothek hinzufügen. Tell Me Why erzählt die mysteriöse Geschichte rund um das Geschwister-Paar Tyler und Alyson. © Microsoft/Dontnod Mit „Tell Me Why“ hätte Microsoft sich kaum ein passenderes Spiel für eine solche Aktion aussuchen können. Denn das Xbox-Exclusive macht mit Tyler einen Transmann zur Hauptfigur und erzählt eine Geschichte, die mit Vorurteilen gegenüber der LGBTQIA+-Community aufräumt, aber im Kern ein Mysterium aufklären will. Denn Tyler muss zusammen mit seiner Schwester Alyson die eigene Vergangenheit aufarbeiten und herausfinden, wie es zum Schicksal der eigenen Mutter gekommen ist. In typischer Adventure-Manier könnt ihr interaktiv an der Geschichte teilnehmen und dürft immer wieder mit euren Entscheidungen eingreifen, um den Spielablauf zu verändern. Entwickler Dontnod, bekannt durch die Life is Strange-Reihe, hat das Spiel zusammen mit Mitgliedern und Experten aus der LGBTQIA+-Community entwickelt. Mit der Geste, das Spiel im Pride Month kostenlos verfügbar zu machen, wollen sie es ermöglichen, dass mehr Spieler*innen mit dem Thema in Berührung kommen können. Gleichzeitig würden sie sich aber auch freuen, wenn das gesparte Geld für eine Organisation gespendet werden kann. Auf der offiziellen Webseite stellt Dontnod einige Zwecke vor, für die ihr spenden könnt. * Hinweis: Bei allen Links zu Onlineshops handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt. Danke für eure Unterstützung!

News & Videos zu Tell Me Why

Tell Me Why: Erstes Kapitel ab sofort kostenlos spielbar

Wieso Tell Me Why mein persönliches Highlight im Jahr 2020 ist – Kapitel 3 – TEST

Wie mich Tell Me Why im gleichen Moment weinen und lachen lässt – Kapitel 2

Warum Tell Me Why das erste Cringe-freie Spiel unserer Zeit ist – Kapitel 1

Tell Me Why: Release-Termine aller 3 Episoden bekannt – Neuer Trailer veröffentlicht

Tell Me Why: Entwickler äußern sich zu dem Transgender-Helden in ihrem Spiel