Molonok-Schrein: So löst ihr das Rätsel Federleicht in Tears of the Kingdom

Zu den vielen Schreinen in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gehört auch der Molonok-Schrein, den ihr zwischen Inneres Hyrule und Necluda finden könnt und der mit dem Rätsel Federleicht aufwartet.

In diesem Guide zu Nintendos Action-Adventure wollen wir euch ganz genau verraten, wie ihr diesen Schrein erreicht und geben euch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr die Herausforderung meistert.

Molonok-Schrein in Tears of the Kingdom: So löst ihr das Rätsel Federleicht

Es kann ein wenig knifflig werden, den Molonok-Schrein zu erreichen, denn er befindet sich auf einer schwebenden Insel, die bereits ein gutes Stück abgesackt ist und daher nicht mehr zum Himmel zählt.

Ihr findet diese tief schwebende Insel am südlichen Ende vom Sumpf von Ranelle, beziehungsweise westlich von Kakariko, unweit der Blumen-Sandbank. Doch wie soll man den Schrein erreichen?

Da stehen euch zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Zum einen könnt ihr euch vom Turm auf dem Sahasra-Hügel in die Luft schleudern lassen, wo ihr dann via Parasegel nach Nord/Nordwest gleitet.

Der Weg ist zu Beginn des Abenteuers recht lang und dürfte mit nur einem Ausdauerring schwer zu schaffen sein. Mit etwas Ausdauermedizin oder -proviant ist es aber kein Problem.

Zum anderen könnt ihr euch unter die entsprechende Himmelsinsel stellen und via Bautomatik eine Raketenabschussrampe bauen, von welcher ihr euch nach oben schießen lasst.

Der Molonok-Schrein befindet sich südöstlich von Inneres Hyrule. © Nintendo Ihr müsst eine tief schwebende Himmelsinsel erreichen. © Nintendo

Wie ihr schnell feststellen werdet, besteht dieser Schrein nicht wie üblich aus bis zu drei kleinen Rätseln. Stattdessen ist der komplette erste Raum bereits die ganze Fedlerleicht-Herausforderung.

Geht in den Molonok-Schrein hinein und lasst euch geradezu von der Plattform nach oben schleudern. Eine Etage höher findet ihr eine Sonau-Sprungfeder, auf die ihr euch sofort drauf stellt.

Aktiviert die Sprungfeder mit einem leichten Hieb und sie schießt Link noch höher in die Luft, und damit auf die nächst höhere Ebene, wo sich eine weitere Sprungfeder und eine Vertiefung im Boden befindet.

Lasst euch auch von der zweiten Sprungfeder in die Luft schleudern und gleitet mit eurem Parasegel nach rechts, wo ihr nicht nur die passende Kugel für die Vertiefung findet, sondern auch eine dritte Sprungfeder.

Diese Sprungfedern sind des Rätsels Lösung. © Nintendo Schwebt via Parasegel nach rechts, direkt zur Kugel. © Nintendo

Jetzt ist wieder einmal euer handwerkliches Geschick gefragt, packt also die gute, alte Ultra-Hand aus und macht euch ans Werkeln. Schnappt euch die dritte Sprungfeder und platziert diese mittig auf der Schräge.

Die Sprungfeder zeigt nun in Richtung der Vertiefung, die auf der anderen Seite der Schlucht noch immer auf ihre Kugel wartet. Also nehmt ihr jetzt noch die Kugel und legt diese auf die Sprungfeder.

Ihr dürft die beiden Objekte nicht miteinander verbinden, legt die Kugel also wirklich nur auf der Sprungfeder ab. Gebt der Feder dann einen Klaps mit eurer Waffe.

Die Kugel wird nun mit Kraft auf die andere Seite geschleudert, wo sie schlussendlich genau in der Vertiefung landen wird. Zur Belohnung öffnet sich das Gitter und gibt weitere Sprungfedern frei.

Legt Sprungfeder und Kugel so ab und aktiviert dann die Sprungfeder. © Nintendo Zur Belohnung gibt es noch mehr Sprungfedern. © Nintendo

Lasst euch nun ebenfalls zu der Vertiefung rüber schleudern und deaktiviert dort die Sprungfeder, mit der ihr eben gerade noch die Kugel erreicht habt. Ist die Feder wieder eingefahren, platziert die beiden neuen Federn darüber.

Klettert nun auf die Spitze eures Sprungfeder-Turms und aktiviert diesen, wodurch Link sehr weit nach oben geschleudert wird. Landet aber noch nicht am Ende des Schreins.

Denn nach drei Viertel Flug erkennt ihr eine optionale Truhe auf einem Vorsprung, die ihr vielleicht plündern wollt. Sie enthält eine Flasche Schleich-Medizin. Kann man immer gebrauchen.

Nach dem Plündern der Truhe geht es wieder nach unten, wo ihr die Dreier-Sprungfeder ein letztes Mal benutzt, dieses Mal, um ganz nach oben zu gelangen, wo ihr euch euer Segenslicht abholt.

Damit habt ihr das Rätsel Federleicht im Molonok-Schrein abgeschlossen. Lasst euch eure Belohnung geben und kehrt dann wieder nach draußen zurück, wo ihr euer Abenteuer fortsetzen könnt.

Mit dieser Dreier-Sprungfeder löst ihr das Rätsel im Molonok-Schrein. © Nintendo Die optionale Truhe enthält eine Flasche Schleich-Medizin. © Nintendo