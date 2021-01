Super Mario 3D World + Bowser’s Fury lässt euch Bowser Jr. im Koop spielen!

Nintendo hat ein paar neue Details zu Super Mario 3D World + Bowser’s Fury preisgegeben. Das Spiel wird ein paar Gameplay-Änderungen mitbringen, die das Abenteuer ein wenig aufmöbeln.

Im Detail handelt es sich um kleines, aber wohl nicht minder wichtiges Upgrade im Gameplay. Nintendo beschreibt es als Platforming-Anpassungen, die das Gameplay etwas schnittiger gestalten sollen.

Re-Release für die Nintendo Switch mit Gameplay-Anpassungen

Da wären also die Movement-Anpassungen. Alle Charaktere haben einen kleinen Speedboost erhalten. Zudem können sie noch weiter und höher klettern, wenn sie einen Supergürtel aufnehmen. Es soll sich um eine kaum spürbare Anpassung handeln, die dem „Gameplay aber den nötigen Biss verleiht“.

Außerdem sind wir nicht mehr auf die Touch-Eingaben angewiesen, mit der das Spiel zum Wii U-Release ausgestattet wurde. Touch ist jetzt Geschichte, dafür bietet das Spiel jetzt allerdings einen Gyro-Support. So wird der Gyro-Sensor der Joy-Cons also zum Einsatz kommen.

Was ist das Besondere an Super Mario 3D World + Bowser’s Fury?

Wisset, dass es sich bei „Super Mario 3D World + Bowser’s Fury“ nicht bloß um einen plumpen Re-Release des Wii U-Titels „Super Mario 3D World“ handelt.

Nintendo hat neben den kleineren Anpassungen und Optimierungen am Gameplay ein vollwertiges Add-on dazu gepackt. So dürfen wir mit Bowser’s Fury einen Part erleben, in dem etwas Mysteriöses mit Bowser passiert ist.

Fury Bowser, der ist mächtig sauer! © Nintendo

Dieser wurde nämlich von einer ominösen, schwarzen Suppe verdorben und setzt in Dynamax-änlicher Form alles in Schutt und Asche. Deshalb ist es an Mario und einem eher unkonventionellen Begleiter (Bowser Jr.), alle Katzen-Insignien einzusammeln und den besessenen Bowser aufzuhalten.

„Drücke einem Freund einen Joy-Con in die Hand und spiele im lokalen 2-Spieler-Koop, einer übernimmt die Kontrolle über den kleinen Racker (Bowser Jr.) und hilft bei der Jagd nach Katzen-Insignien.“

Bedenkt also, dass ihr Super Mario 3D World + Bowser’s Fury auch im lokalen 2-Spieler-Koop spielen könnt und das gilt auch fürs Add-on, bei dem eine zweite Person dann Bowser Jr. spielen kann. Der Release erfolgt am 12. Februar 2021 für die Nintendo Switch. Der Preis beläuft sich wie üblich bei Nintendo auf 59,99 Euro.