Stranger Things 4: Welcher Song würde dich vor Vecna retten?

Die vierte Staffel von Stranger Things wird derzeit bei Netflix von Millionen Fans gefeiert und katapultiert den Serienhit bereits kurz nach dem Start der neuen Folgen auf Platz eins der erfolgreichsten Netflix-Serien weltweit. Nach einer kurzen Verschnaufpause geht es heute, am 1. Juli mit dem 2. Teil der 4. Staffel bei Netflix weiter.

Zum großen Finale sollte man sich auf einen spektakulären und epischen Kampf gegen das Böse wappnen. Dabei spielen die Songs der 1980er Jahren eine entscheidende Rolle, wie etwa den Lieblingssong von Max „Running Up That Hill“ von Kate Bush, mit dem sie einen Angriff des Bösen abwehren konnte. Der neue Ohrwurm vieler „Stranger Things”-Fans war vor 17 Jahren schon ein Hit und stürmt nun wieder die Charts.

Da stellt sich doch die Frage: Welchen Song würdet ihr wählen, wenn ihr im Upside Down in die Fänge des übermächtigen Monster Vecna geraten würdet? Spotify bietet euch jetzt die Möglichkeit, noch rechtzeitig den richtigen Titel zu eurer eigenen Rettung auszuwählen. Die Upside Down Playlist mit 50 beliebten Songs der Zeit findet ihr hier:

Wann kommt das Finale von Stranger Things 4 bei Netflix?

Die 4. Staffel von „Stranger Things” umfasst 9 Episoden und wurde erstmals zweigeteilt: Teil 1 mit 7 Episoden ist seit dem 27. Mai bei Netflix abrufbar.

Das große Finale der Staffel mit den beiden letzten Folgen wurde für den 1. Juli aufgespart: Mit fast vier Stunden Laufzeit dürfen wir in Episode 8: Papa (1,5 Stunden) und Episode 9: Im Huckepack (über 2 Stunden) einen epischen Showdown in Hawkins erwarten.

Stranger Things 4: Max gegen das Böse – So entstand die beste Szene der gesamten Serie

Stranger Things 4: Das dürfen wir im Finale erwarten

Die Handlung spielt zu Beginn der vierten Staffel erstmals auch außerhalb von Hawinks und verteilt sich auf gleich vier unterschiedliche Settings auf: Während Eleven mit Joyce Byers und ihren Söhnen Will und Jonathan nach Kalifornien weggezogen ist, bleibt der Rest der Clique mit Mike, Dustin, Lucas, Max, Steve und Nancy in Hawkins zurück, wo sich recht bald neues Unheil aus Upside Down ankündigt. Gleichzeitig versucht Sheriff Hopper aus seiner unfreiwilligen Gefangenschaft in Russland zu entkommen, wo er dort auf ein wohlbekanntes Monster aus Upside Down trifft.

Im großen Finale der vierten Staffel liegt es einmal mehr an den Freunden die Welt zu retten. Diesmal müssen sie von verschiedenen Fronten aus gegen Vecna kämpfen, er Inbegriff des übermächtigen Bösen. Schließlich ist er für den Ursprung von Upside Down und den früheren Vorkommnisse in Hawkins verantwortlich. Zudem muss das neue Tor zu Upside Down geschlossen werden. Hier kommt Eleven ins Spiel, die endlich wieder zu ihren Kräften gekommen ist und stärker als je zuvor ist…

