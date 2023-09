Starfield: Game Director äußert sich zu Mod-Support und DLC-Plänen

Mit Starfield hat Bethesda den wohl erfolgreichsten Launch des Jahres hingelegt. Auch wenn das Weltraumabenteuer noch keine Woche alt ist, hoffen viele Fans auf Nachschub und langfristigen Support.

In einem Interview mit dem japanischen Magazin Famitsu hat sich Game Director Todd Howard nun zu etwaigen Plänen bezüglich Erweiterungen und Mod-Unterstützung geäußert.

Starfield und der geheimnosvolle DLC

Nun ist „Starfield“ schon jetzt kein kleines Spiel. Allein für die Hauptkampagne sind 30 bis 40 Stunden Spielzeit veranschlagt. Hinzu kommt, dass mehr als 1000 Planeten erkundet werden wollen.

Da bereits in der offiziellen Beschreibung der Premium- und Constellation-Edition von einer Story-Erweiterung namens Shattered Space die Rede ist, kommt die Info nicht gänzlich überraschend.

Howard bestätigte nun, dass tatsächlich eine Story-Erweiterung in Arbeit ist. Wann dieses jedoch veröffentlicht wird, soll vorerst „ein Geheimnis“ bleiben. Bethesdas bisherigen DLC-Zyklus betrachtend, könnte „Shattered Space“ etwa Anfang 2024 erscheinen.

Bereits vor einigen Wochen deutete der Game Director in einem Interview mit IGN an, dass für „Starfield“ eine ganze Reihe an Inhalten geplant sei, die von kleineren DLCs bis hin zu größeren Add-ons reichen.

Dass sicher mehrere Inhalte kommen sollen, legt auch die Beschreibung zu „Shattered Space“ nahe. Dort heißt es nämlich konkret: „Erste Story-Erweiterung“.

© Bethesda/PlayCentral-Bildmontage

Umfangreiche Mod-Unterstützung für Starfield ist sicher

Etwas freigiebiger war Todd Howard beim Thema Mod-Support. So bestätigte er, dass dieser definitiv nächstes Jahr an den Start gehen und zudem sehr umfangreich sein soll.

„Sobald das Spiel die volle Mod-Unterstützung hat, können Sie fast alles tun, genau wie bei unseren vorherigen Titeln […] Wir werden das im großen Stil machen, weil wir es auch lieben.“

Mit einer vollwertigen Mod-Unterstützung können Gamer*innen die Spielwelt durch eigene Inhalte erweitern und so viel Neues entdecken und ausprobieren. Für Bethesda ist all das weder untypisch noch Neuland. Auch The Elder Scrolls V: Skyrim und Fallout 4 haben mehrere Erweiterungen und umfangreichen Mod-Support bekommen.

Mit regelmäßig neuen Inhalten könnte auch der neueste Rollenspiel-Hit von Bethesda zu einem ähnlichen Dauerbrenner werden. Dank New-Game-Plus soll sich nämlich auch ein erneutes Durchspielen lohnen.

Wollt ihr wirklich alle Achievements einheimsen und zum Weltraumgott werden, sind ohnehin mehrere Spieldurchläufe nötig. In unserer Komplettlösung findet ihr viele hilfreiche Tipps dazu.