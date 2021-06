Starfield – Weltpremiere: Erster Ingame-Teaser direkt von der E3 2021 ist da!

Im Rahmen der E3 2021 haben Microsoft und Bethesda das kommende Sci-Fi-Abenteuer Starfield offiziell vorgestellt. Der erste Ingame-Teaser zeigt die allerersten Bilder zum Spiel, die das neue Franchise nun einläuten sollen. Es ist nämlich das erste Franchise in 25 Jahren Bethesda Game Studios-Geschichte und den Anfang sehen wir jetzt! Den Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Starfield enthüllt – was zeigt der Ingame-Teaser?

Die ersten Bilder muten sehr futuristisch an, wie man es von einem Sci-Fi-Setting erwarten würde. Allzu viel sehen wir allerdings noch nicht. Eine Raumbasis, einen Astronauten und einen Raumschiffstart. So weit, so „Star“. Gameplay-Material gibt es noch nicht.

Worum geht es in „Starfield“? Es handelt sich laut Bethesda um ein RPG „zwischen den Sternen“, das uns erlaubt, unseren eigenen Charakter zu erstellen. Wir werden dann auf eine Forschungsreise geschickt, die zum Erkunden mit „beispielloser Freiheit“ einlädt. Das Ziel des Spiels lautet:

„Das größte Geheimnis der Menschheit zu lösen.“

Es soll sich um den Anfang der letzten Reise der Menschheit handeln, was relativ nichtssagend ist, aber es lässt zumindest episch anmuten.

© Bethesda/Microsoft

Und es folgen noch ein paar Infos zum Release. Der Release-Termin beläuft sich auf den 11. November 2022. Es erscheint exklusiv für Xbox, also Xbox Series X/S und den PC. Ihr könnt es am ersten Tag sogar mit dem Xbox Game Pass spielen.