Starfield: Neue Leaks zu Bethesdas Weltraum-RPG aufgetaucht

Derzeit tauchen Informationen zu Bethesdas nächstem großem Spiel Starfield im Internet auf. Dabei handelt es sich um Leaks aus diversen Quellen. Zu sehen ist ein Artwork aus dem Spiel und eine Umfrage von Bethesda selbst deutet an, dass wir uns ein individuelles Raumschiff für das Weltraum-Rollenspiel zusammenstellen dürfen. Auch der Release ist Thema der Leaks.

Interessante Leaks zu Starfield aufgetaucht

Viel ist über „Starfield“ noch nicht bekannt. Wir wissen aber, dass uns Bethesdas neues Spiel ins Weltall führen wird. Gerüchte sprechen davon, dass wir mehrere Planeten und Raumstationen erkunden. Vom Gameplay her soll sich „Starfield“ an den bisherigen Spielen des Unternehmens orientieren. Wir könnten also eine Art „Fallout“ oder „The Elder Scrolls“ im Weltall bekommen.

Ein geleaktes Artwork, das offenbar aus dem Sourcecode von Bethesda.net stammt, zeigt gezeichnete Raumschiffe, eine Raumstation und etwas, das wie eine Uhr aussieht. Ihr könnt euch das Bild über Reddit ansehen.

Daneben fragte Bethesda in einer Umfrage an die Spieler (via Reddit), wie viel Zeit sie in der Regel mit der Individualisierung von Charakteren, Häusern und Raumschiffen verbringen. Zwar wird „Starfield“ nicht explizit erwähnt, dass aber nach Raumschiffen gefragt wird, kann eigentlich nur ein Hinweis darauf sein, dass wir im neuen Spiel unser eigenes Schiff gestalten dürfen.

Was den Release des Weltraum-Rollenspiels angeht, so meinte der bekannte und recht zuverlässige Leaker „Shpeshal Ed“ im Xbox-Era-Podcast, dass wir seinen Informationen zufolge noch in diesem Jahr mit dem Release rechnen können. Denn angeblich hat Microsoft bereits Werbeplätze für das neue Spiel gebucht. Die Werbung dürften wir dann wohl schon bald sehen.

All diese Leaks deuten darauf hin, dass demnächst etwas passieren könnte. Eine offizielle Vorstellung von „Starfield“ könnte bevorstehen.