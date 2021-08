Starfield zeigt 3 vielversprechende Locations, was erwartet uns?

Bethesda Game Studios gibt Einblicke in die neue Sternensaga, dem „Skyrim im Weltraum“, wie sie es bezeichnen. Nachdem wir im Rahmen der E3 2021 den ersten Cinematic-Trailer bestaunen durften, der ein wenig vom Spiel bereithielt, gibt es jetzt gleich drei neue Videos.

Es handelt sich jedoch weniger um Gameplay-Trailer und viel mehr um Trailer, die eine Übersicht über einzelne Locations bieten. Die sogenannten Location-Insights sollen uns vorab einen Eindruck davon vermitteln, womit wir es in Starfield zu tun bekommen.

Starfield enthüllt drei besuchbare Orte

Wenn ihr also wissen möchtet, wo ihr euch im Sci-Fi-Kosmos von „Starfield“ hinbegeben werdet, solltet ihr die nachfolgenden Videos aufmerksam studieren.

Die jeweiligen Übersichtsvideos gehen lediglich rund eine Minute und zeigen eher Artwork als Ingame-Material. Aber hey, sie sind schnell geschaut und das macht sie natürlich nicht weniger spannend!

Das ist die Hauptstadt Akila

In diesem Behind-the-scenes-Video sehen wir die Hauptstadt des Freestar Collective, Akila City. Der Design-Director Emil Pagliarulo nimmt uns mit auf die Reise und erklärt, dass es sich beim Freestar Collective um ein lockeres Bündnis aus drei verschiedenen Sternsystemen handelt.

In der Stadt selbst sollen die unterschiedlichsten Individuen zusammenfinden, die alle an „Freiheit und Individualität“ glauben.

Die Stadt selbst befindet sich hinter wichtigen Mauern, da die tödlichen Ashta (Kreuzung aus Wolf und Velociraptor) hinter den Mauern lauern und die Bewohner somit geschützt sind.

Das ist die Vergnügungsstadt Neon

Bei Neon handelt es sich um eine wahre Metropole der Freuden, die von der Xenofresh Corporation erbaut wurde. Es handelt sich um eine riesige Plattform inmitten eines Wasserplaneten.

Bei dieser Unternehmung veränderte sich alles, als erstmals ein Fisch mit psychotropen Eigenschaften gefangen wurde. Die extrahierte Droge namens Aurora bringt ein wenig mehr Geld ein als konventioneller Fisch und ist nur auf Neon legal.

Deshalb kommen die Leute von weit her, um sich an dem Konsum von Aurora in Neon zu erfreuen und weiteren Annehmlichkeiten in der Vergnügungsstadt zu frönen.

Das neue Atlantis

Die 3. Location zeigt New Atlantis (Neu Atlantis), die Hauptstadt der United Colonies (U.C.). Hierbei handelt es sich um die stärkste militärische und politische Fraktion im Spiel. Genauer gesagt, sehen wir im Video einen Raumhafen in New Atlantis.

Die Stadt selbst ist ein Schmelztiegel, der vielen Völkern, Bekenntnissen und Zugehörigkeiten ein Zuhause bietet. New Atlantis wird als eine mögliche Zukunft unserer Welt beschrieben. Das ist also die Vision von Bethesda Game Studios für unsere echte Welt, die in diesem Science-Fiction-Werk verbaut wurde.

Wann wird Starfield veröffentlicht?

Der Release von Starfield ist bereits in Stein gemeißelt. Das Datum für die Veröffentlichung beläuft sich auf den 11. November 2021. Das Spiel wird für die Xbox Series X/S und den PC erscheinen.