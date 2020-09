Stardew Valley – Schöpfer unsicher über künftige Updates, Stardew Valley 2 in Arbeit?

Eric Barone alias ConcernedApe, der Schöpfer von Stardew Valley, hat lange Zeit an der Version 1.5 gearbeitet und es ist immer noch nicht da. Doch nun kam die Frage auf, was passiert eigentlich, wenn Version 1.5 veröffentlicht wurde?

Stardew Valley bekommt brandneue Inhalte

Was kommt nach Stardew Valley Update 1.5?

Kurz gesagt steht die Zukunft von „Stardew Valley“ noch in den Sternen. Aktuell gibt es noch keine Infos zu Version 1.6, Barone möchte sich zum derzeitigen Standpunkt nicht äußern. Doch eines ist wohl sicher. Update 1.6 wird wohl nicht das letzte Update bleiben. Er brennt weiterhin für das SV-Universum.

Gegenüber Game Informer meldete er sich wie folgt zu Wort:

„Ich möchte derzeit kein Kommentar zu Stardew Valley 1.6 abgeben. Ich sage, dass ich Stardew Valley definitiv liebe. Ich liebe es als Welt und Universum. Ich denke nicht, dass (Update 1.5) das Ende von Stardew Valley sein wird. Es wäre keine Überraschung, wenn es noch ein weiteres Update gäbe. Oder mehrere Updates. Oder Stardew Valley 2. Wer weiß?“

Doch allzu große Hoffnung auf ein „Stardew Valley 2“ brauchen wir uns wohl nicht machen. Er erklärt im weiteren Kontext, dass er nach 1.5 erst einmal überlegen werde, was der nächste Schritt für das Spiel sein wird. Er versichert zudem:

„Aber ich sage, es wird einen nächsten Schritt für Stardew Valley geben.“

Demnach wird er also schon längst über einen Nachfolger zum Erfolgshit nachdenken oder sogar schon an „Stardew Valley 2“ arbeiten.

An anderer Stelle hat er kommuniziert, dass er bereits an weiteren Spielen zum SV-Universum arbeite. In der Zwischenzeit arbeitet er also „an weiteren, neuen Projekten“, wie er erklärt. Es seien alles Soloprojekte, weshalb er schließlich viel zu tun habe. Zumindest eines davon lehnt sich an „Stardew Valley“ an, es sei aber kein Farmerspiel. Hier erfahrt ihr mehr:

Stardew Valley: Entwickler kündigt weitere Games im Spiel-Universum an

Wann Stardew Valley 1.5 erscheint, ist dabei immer noch unbekannt. Es soll jedoch neuen Endgame-Content enthalten, bewegliche Betten und womöglich sogar ein neues Umgebungsareal.