Heiraten in Stardew Valley: Die besten Geschenke für alle Single-Bewohner

In Stardew Valley kann sich euer Charakter den Traum der Ehe erfüllen, indem ihr euch mit einer oder einem der 12 potenziellen Jungesellinnen und Junggesellen gutstellt. Das funktioniert am besten über Geschenke, die ihr der Frau oder dem Mann eurer Träume regelmäßig darbietet.

Doch welcher Single mag welches Geschenk am liebsten? Wir listen euch alle Heiratskandidaten in „Stardew Valley“ auf und zeigen euch die geeignetsten Objekte, mit denen ihr sie oder ihn von euren Qualitäten als Ehepartner*in überzeugt.

Stardew Valley: Die Geschenk-Vorlieben aller 12 Singles

In „Stardew Valley“ könnt ihr jedem Bewohner maximal zwei Geschenke pro Woche machen. Wir nennen euch deshalb die besten Geschenke für die ihr direkt ganze 80 Freundschaftspunkte kassiert, damit sich eure Romanze schnell entwickelt. In eurer Sozialtabelle könnt ihr anhand des Häkchens sehen, ob und wem ihr bereits die beiden Geschenke gemacht hat. Auch seht ihr dort die Anzahl der bereits erhaltenen Herzen, von denen jedes aus 250 Punkte besteht.

Hat der oder die Wunschpartner*in in dieser Woche Geburtstag, könnt ihr an diesem Tag ausnahmsweise noch ein drittes Geschenk überreichen. Außerdem bekommt ihr das Achtfache an Freundschaftspunkten und einen kleinen Bonus-Dialog. Das Fünffache an Punkten gibt es außerdem zum Weihnachtsfest für euer Wichtelgeschenk.

Hinweis: Das Geschlecht und die Sexualität sind unerheblich, ihr könnt mit allen 12 alleinstehenden Dorfbewohner*innen anbändeln, egal ob ihr eine männliche oder weibliche Figur spielt.

Welche Geschenke lieben die Stardew Valley-Bewohner?

Es gibt einige Objekte, die jeder Charakter im Spiel liebt. Sie sind unspezifisch und ein Garant, dass sich jeder und jede (bis auf zwei kleine Ausnahmen) über das Geschenk freut und euch mit den vollen 80 Freundschaftspunkten belohnt. Sie sind allerdings schwerer zu bekommen:

Goldener Kürbis

Hasenpfote – Ausnahme: Penny

– Ausnahme: Penny Perle

Prismatische Scherbe – Ausnahme: Haley

Die Prismatic Shard ist zwar ein super Geschenk für alle Bewohner*innen, ist in „Stardew Valley“ jedoch auch verdammt schwer zu finden. © Eric Barone/Chucklefish

Wie erhöhe ich die Punktzahl noch? Neben Geschenken könnt ihr auch einfach täglich mit den Bewohner*innen in Pelikan Town sprechen, Quests für sie erledigen oder die richtige Entscheidung bei Herzevents treffen. Die Lieblingsgeschenke sind allerdings die effektivste Möglichkeit die Herzen zu füllen. Die Liste dazu findet ihr hier:

Alex

Lachs-Mahlzeit

Volles Frühstück

Elliot

Entenfeder

Granatapfel

Hummer

Krabbenkuchen

Tom Kha-Suppe

Harvey

Eingelegtes

Kaffee

Super-Mahlzeit

Trüffelöl

Wein

Sam

Ahornriegel

Kaktus-Frucht

Pizza

Tigerauge

Sebastian

Gefrorene Träne

Kürbissuppe

Obsidian

Sashimi

Schattenei

Shane

Bier

Paprika-Popper

Peperoni

Pizza

Abigail

Amethyst

Bananenpudding

Brombeer-Pastete

Schokoladentorte

Kugelfisch

Kürbis

Würziger Aal

Emily

Amethyst

Aquamarin

Stoff

Smaragd

Jade

Rubin

Überlebensburger

Topas

Wolle

Haley

Kokosnuss

Obstsalat

Pinke Torte

Sonnenblume

Leah

Ziegenkäse

Mohnmuffin

Salat

Gemüsepfanne

Trüffel

Gemüseeintopf

Wein

Maru

Batterie

Blumenkohl

Überbackener Blumenkohl

Diamant

Goldbarren

Iirdiumbarren

Bergarbeiter-Leckerbissen

Paprika-Popper

Rhabarberkuchen

Erdbeere

Penny

Diamant

Smaragd

Melone

Mohn

Mohnmuffin

Rote Platte

Wurzelplatte

Sandfisch

Tom Kha-Suppe

Beim Blumentanz erhöht ihr die Freundschaftspunkte bei dem Charakter, den ihr als Tanzpartner*in auserkort.

Wie mache ich einen Charakter zum (Ehe)partner?

Um in „Stardew Valley“ schließlich in den Genuss des Ehelebens zu kommen, müsst ihr euren Liebling zunächst zu eurem Freund oder eurer Freundin machen. Dafür müsst ihr zunächst acht gefüllte Herzen aufweisen und euch anschließend einen Blumenstrauß in Pierres Laden für 200 Gold kaufen. Der Blumenstrauß zählt ebenfalls nicht zu den täglichen beiden Geschenken.

Was passiert, wenn ich den Blumenstrauß übergeben habe? Zunächst einmal schaltet ihr damit die Möglichkeit frei, zwei weitere Freundschaftsherzen zu füllen. Ihr beginnt ab dann gewissermaßen eine Romanze mit diesem Charakter. Allerdings könnt ihr auch nach wie vor den anderen Heiratskandidaten einen solchen Blumenstrauß schenken und somit gewissermaßen mehrere kleine Affären parallel füllen.

Macht ihr das mit allen Singles und füllt auch bei allen die zehn Herzen, bekommt ihr sogar ein einmaliges Special-Event, sobald ihr Haleys und Emilys Haus betretet.

So heiratet ihr in Stardew Valley

Habt ihr dagegen durch und durch ernsthafte Absichten mit eurer Herzdame oder eurem Herzherren und wollt den Bund der Ehe eingehen, müsst ihr euch nach Übergabe des Blumenstraußes auf die Suche nach einem Meerjungfrauen-Amulett machen.

Fundort des Meerjungfrauen-Amuletts: Dafür müsst ihr an einem verregneten Tag den Strand besuchen, der sich hinter der kaputten Brücke befindet. Dort steht dann ein alter Seemann, der euch das Meerjungfrauen-Amulett für 5.000 Gold verkauft. Im Winter trefft ihr den alten Mann dort nie an.

Bei diesem alten Seemann erhaltet ihr das Meerjungfrauen-Amulett für eure Heirat. © Eric Barone/Chucklefish

Habt ihr die zehn Herzen also erreicht und das Amulett im Gepäck, könnt ihr einen Antrag starten und euch verloben. Drei Tage nach eurer Verlobung findet dann die Hochzeitsfeier auf dem Festplatz statt. Herzlichen Glückwunsch zum Bund der Ehe! Von nun an beginnt das Eheleben…