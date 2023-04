Star Wars: Rey Skywalker – Worum geht es? Wann spielt der Film?

Während der Star Wars Celebration 2023 wurde offiziell verkündet, dass es drei neue Filme zum Star Wars-Franchise geben wird.

Darunter bekommt Fanfavorit Rey Skywalker einen eigenen Film spendiert und wir wissen schon jetzt, dass der Film nach den Ereignissen von Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers spielt.

Aber wie passt das Ganze in die Timeline und was genau dürfen wir erwarten? Allzu viel verrät Disney noch nicht, allerdings gibt Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy nun ein paar erste Hinweise.

Ist Star Wars: Rey nicht Star Wars Episode 10?

Nein, der Film Star Wars: Rey Skywalker wird kein direktes Sequel zur Skywalker-Saga. Demnach handelt es sich hierbei nicht um Star Wars Episode 10. Kennedy erklärt, dass es sich hierbei viel mehr um ein „alleinstehendes Abenteuer“ handelt.

Am Ende bedeutet das nicht, dass es keine Verbindungen zu vorangegangen Teilen geben dürfte. Allerdings sind diese dann wohl weniger „in your face“. Wir gehen davon aus, dass es Flashbacks geben – oder der eine oder andere Machtgeist auftauchen könnte.

Wann spielt Star Wars: Rey Skywalker? Kathleen Kennedy bestätigt, dass wir uns in der Timeline 15 Jahre nach dem großen Skywalker-Finale in Episode 9 befinden.

„Also sind wir nach dem Krieg, nach der Ersten Ordnung, und die Jedi sind in Unordnung. Es gibt viele Diskussionen darüber, wer die Jedi sind oder was sie tun. Wie ist der Zustand der Galaxie?“

Deshalb versucht Rey, den Jedi-Orden wieder aufzubauen. Das habe sie Luke Skywalker immerhin versprochen.

Sie führt aus, dass sie bei Disney und Lucasfilm noch nicht wüssten, ob es wirklich zu Flashbacks oder Machtgeistern kommen wird. Aber der Geist des Skywalkers sei präsent in ihr und das wird man am Ende auch fühlen können (in welcher Art und Weise auch immer).

Was bedeutet in dem Zusammenhang „Standalone“-Film?

Bei „Star Wars: Rey Skywalker“ ist die Rede von einem „Standalone“-Film, aber was bedeutet das im Zusammenhang der vorangegangen Filme und Serien?

Vor allem ein Blick auf die Realfilmserien The Mandalorian oder Andor zeigt auf, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Kathleen Kennedy meint, dass das Storytelling als „Standalone-Idee“ starte. Und von dort aus wächst alles:

„Ich denke, das Potenzial dafür könnte in den verschiedenen Epochen der Zeitlinie entstehen. Aber ich möchte mich nicht dazu verpflichtet fühlen, bis wir uns wirklich darauf einlassen und sehen, wie es läuft.“

Sie arbeiten bereits seit „mehrere Jahren“ an dem Film. Alles drehe sich aktuell um Drehbuchautor Steven Knight, der sein Skript bald fertigstellen würde. Es soll also bald in die nächste heiße Phase gehen.

Es bleibt vorerst spannend um den nächsten „Star Wars“-Film. Freut ihr euch auf einen ganzen Film nur mit Rey oder hättet ihr euch lieber etwas anderes gewünscht? Schreibt es in die Kommentare und diskutiert mit uns!